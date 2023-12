Runterfahren in Reute beim Weihnachtshock am Fachwerkstadel

„Wenn ich sehe, die Leute kommen und freuen sich, dann freue ich mich“, sagt Hans-Dieter Buchmüller, der in Reute im Hof seines Hauses in der Sonnenstraße 3 am historischen Fachwerkstadel zu einer kleinen gemütlichen Weihnachtshockete einlädt. Dies alles am Sonntag, 17. Dezember.

Ab 14 Uhr gibt es im festlich dekorierten Hof Kaffee und Kuchen, solange der Vorrat reicht. Und ab 16 Uhr werden heiße „Saitenwurst aus dem Waschkessel“ verkauft. Teil der weihnachtlichen Deko sind auch alte Kutschen, die Buchmüller gesammelt hat. Damit es ein gemütlicher Plausch werden kann, sind beheizte Stehtische aufgebaut.

Livemusik im Hof der Sonnenstraße

Angeboten werden kalte Getränke, aber natürlich auch heißer Glühwein und Kinderpunsch. Ab 17 Uhr gibt es im Hof der Sonnenstraße dann Livemusik vom „Duo Donato“. „Die beiden werden italienische Melodien, Schlager, aber auch Weihnachtliches präsentieren,“ kündigt Hansi Buchmüller an.

Stockbrot freut den Nachwuchs

Für die Kinder wird es eine Feuerschale geben, um Stockbrot grillen zu können. Für Hans-Dieter Buchmüller ist das vorweihnachtliche Event auch eine Premiere. „Es gibt einen Weihnachtsmarkt in Brochenzell. Aber in Reute gibt es nichts“, hat er sich überlegt. Das will er ändern und in dem Kehlener Ortsteil die Hockete im Winter- und Weihnachtshof anbieten, um hier einfach gemütlich beisammen zu sein und dem Weihnachtsvorbereitungsstress zu entfliehen.