Zum neunten Mal macht das Rudelsingen in Meckenbeuren Station. Hatte der große Chor von 2020 und 2021 pandemiebedingt pausiert, so lockt er nun wieder unter Anleitung von Thomas Lorenz und Gregor Panasiuk. Am Montag, 13. November, sorgen sie ab 19.30 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1 als Vorsänger dafür, dass beim Mitsingen keine Hemmungen aufkommen. Wer bei der letzten Veranstaltung dieser Reihe im Jahr 2023 dabei sein will, ist gut beraten, sich vorab um eine der Karten zum Preis von 14 Euro zu kümmern. Mehrfach war der Saal mit seinen 200 Plätzen in der Vergangenheit ausverkauft.

Von der Musikwerkstatt zum Bahnhofplatz

Kurz ist der Weg an die Schussen für Lorenz und Panasiuk, die sich aus der Musikwerkstatt Tettnang kennen und seit 2017 als Team Bodensee unterwegs sind ‐ dies nicht nur in Meckenbeuren, sondern beispielsweise auch beim „Heimspiel“ in Tettnang, in Friedrichshafen oder im Vorjahr bei der Premiere in Lindau.

Zum Konzept des Rudelsingens sagt Thommy Lorenz: „Hier ist jede/r ein Star, denn wir hören uns gemeinsam, und es klingt immer gut.“ Das gemeinsame Singen lebe „vom Spaß an der Sache und von den legendären Hits, die wir im Programm haben“, so der Vorsänger, der das Rudel gemeinsam mit Gregor Panasiuk begleitet. Versprochen wird ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Von den Ärzten bis zu den Stones

Als Interpreten des Originals genannt werden da immer wieder Robbie Williams, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Johannes Oerding oder auch die Rolling Stones. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert. So war es auch schon im Herbst 2016, als das Rudelsingen zum ersten Mal am Gleis 1 gastierte (damals noch mit Thomas Lorenz und Karl Reinhard Krüger).

Team Bodensee startete vor acht Jahren

Ins Leben gerufen wurde das Rudelsingen 2011 in Münster. Als „Kultformat zum Mitsingen“ preisen es die Macher dahinter an. Zu ihrem Konzept gehört, dass zehn Teams bundesweit unterwegs sind und die Regionen abdecken. Regelmäßig würden so in mehr als 100 Städten monatlich über 10.000 Rudelsängerinnen und Rudelsänger erreicht, heißt es im Pressetext.

Allen zehn Teams ist gemeinsam, dass sie aus je zwei Musikern bestehen, die das Geschehen live begleiten. Das bunt gemischte Repertoire umfasse eine Bandbreite von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen.

Einlass ist am Montag im Kulturschuppen ab 18.30 Uhr, Karten gibt es zum Preis von 14 Euro unter www.rudelsingen.de