rstmals seit 2013 hat das Haushalts-Zahlenwerk in Meckenbeuren Gegenstimmen erhalten. Die Gräben machte nicht nur das durchgängige „Nein“ der BUS-Fraktion deutlich (wie schon vor elf Jahren), sondern auch die am Rand zur Gereiztheit stehende Stimmungslage, die innerhalb des Gremiums (und im Zusammenspiel mit der Verwaltungsbank) sonst so nicht erlebbar ist, sich aber aus dem schwierigen Etat erklären konnte.

Maßgeblich dürfte der Ansatz von Horst Triftshäußer (BUS) gewesen sein, in der Sitzung noch einmal alle Positionen auf den Prüfstand zu stellen. Da diese zuvor schon der Ausschuss penibel unter die Lupe genommen hatte, kamen von anderen VA-Mitgliedern resolute Antworten - „dann ist mir meine Zeit zu schade“ hieß es vom CDU-Fraktionssprecher.

BUS will es nicht bewenden lassen

Dass sich Triftshäußers Ansinnen nicht zum Antrag auswuchs, war Bernadette Pahn und ihrem Argument zu verdanken, dass dies „zeitlich für den Haushalt 2024 nicht machbar“ sei. Dass grundsätzlich über Standards zu reden sei, gestand sie durchaus zu.

Das mehrfache Nachhaken der BUS dürfte seinen Grund mit in der Unzufriedenheit gehabt haben, dass „ihren“ Themen geringerer Stellenwert eingeräumt wurde. Stichworte: Radwegekonzept, Förderung von Photovoltaik auf den Dächern oder auch die Diskussion zum Mehrweggeschirr.

Noch sind die Personalkosten außen vor

In finanziell entspannter Lage waren solche Punkte (relativ) unstrittig. In Zeiten knapper Kassen (also jetzt, angesichts von 13 Millionen neuen Schulden) ziehen zukunftsgerichtete Umweltthemen den Kürzeren. Sie tun dies (vor allem) gegen Pflichtaufgaben wie Kindertagesstätten, Feuerwehr und Flüchtlingsunterbringung.

Baumann hinterfragt Pflichtaufgaben

Ob nicht auch bei den „Pflichtaufgaben“ einst einmal die Rebellion geübt werden müsse, stellte CDU-Rat Jörg Baumann in den Raum. Angesichts dessen erstaunlich, dass die Steigerung bei den Personalkosten (in vier Jahren von 9,5 auf 15 Millionen Euro) nicht in den Blick geriet.

Wenn in den nächsten Jahren wirklich alles auf den Prüfstand kommt (so die Beteuerung allseits), könnte sich aber auch das ändern.

Angesichts der dann zu erwartenden Debatten tut es gut, wenn die geschätzte Meckenbeurer Gelassenheit wieder einzieht. Nicht zu verwechseln mit Einstimmigkeit...