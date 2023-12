Ein Rekordergebnis von 2,5 Millionen Jahresüberschuss konnte Claus Bulling, kaufmännischer Leiter des Regionalwerks, im Gemeinderat Meckenbeuren präsentieren. Auch eine Änderung des Gesellschaftervertrages, die dem Regionalwerk neue Finanzierungsmöglichkeiten über Genussrechte oder Genussscheine ermöglicht, sorgte im Gemeinderat für interessierte Nachfragen.

Nach den mageren Gewinnen, die das Regionalwerk für das Jahr 2021 auswies, konnte der Energieversorger für 2022 mit einem Rekordergebnis abschließen. Von den rund 2,5 Millionen Euro werden rund 1,4 Millionen Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Rekordergebnis - aber wohl nicht auf dem Rücken der Kunden

Durch den Gesellschafteranteil von zwölf Prozent, mit dem die Gemeinde Meckenbeuren am Regionalwerk beteiligt ist, entfallen anteilig 306.871 Euro des Gewinnes auf die Gemeinde Meckenbeuren. Von den Ausschüttungen erhält Meckenbeuren 178.650 Euro. Trotz der erfreulichen Gutschrift für die Gemeinde machten sich einige Gemeinderäte auch Sorgen.

Ein Rekordergebnis, während gleichzeitig die Bevölkerung über die Energiepreise stöhnt? Wie das zusammenpasst, wollte Hubert Mangold (BUS) wissen. Das seien die Ergebnisse aus dem Vorjahr, stellte Claus Bulling klar. Das Ergebnis sei nicht auf Kosten der Kunden erwirtschaftet worden.

Lehle: Es stehen noch umfangreiche Investitionen an

„Im Vergleich zu anderen Energieversorgern sind wir nicht extrem teuer,“ betonte Bulling. Eugen Lehle (FW) gab zu bedenken, dass für den Energieversorger umfangreiche Investitionen anstünden und fragte, ob es angesichts dessen nicht sinnvoll sei, mehr zurückzulegen.

Gunter Burger (FW) fragte, ob sich die Gemeinde künftig wieder auf verminderte Überschüsse einstellen müsse. Mit 1,5 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr bezifferte Bulling die Investitionen, die jeweils für die nächsten zehn Jahre nötig seien „um die Energiewende stemmen zu können“.

Idee des Regionalwerks: Genussscheine

Nötig seien dazu auch zehn bis 15 zusätzliche Mitarbeiter, die sukzessive eingestellt werden müssten. Die Fernwärmegesellschaft werde das Ergebnis aber nicht beeinflussen. Bürgermeister Georg Schellinger, der auch zum Aufsichtsrat des Regionalwerk gehört, rechnet mit Gewinnen aus der Fernwärmegesellschaft.

Claus Bulling verwies angesichts der Herkulesaufgaben wie Netzumbau und eigene Energieerzeugung, die auf den Energieversorger zukommen, auch auf die Finanzierungsmöglichkeiten durch Genussrechte oder Genussscheine als Form der Bürgerbeteiligung. Diese Finanzierungsform würde durch die ebenfalls auf der Agenda des Gemeinderates stehende Änderung des Gesellschaftervertrages für das Regionalwerk ermöglicht.

Noch nichts Konkretes zur Ausgestaltung

Eugen Lehle (FW) interessierte, um welche Summe es bei den Genussscheinen gehen sollte. Hubert Mangold (BUS) wollte wissen, ob es schon Details zur Gestaltung der Genussscheine gebe. Dazu erklärte Bulling, dass es noch keine Summe für Genussscheine gebe.

Zur Gestaltung der Genussscheine gebe es „noch nichts Konkretes“. Man habe die Gestaltungsmöglichkeiten mit einer externen Firma angedacht. Genussscheine könnten im Rahmen eines größeren Projektes ausgegeben werden. Michael Keckeisen (CDU) wollte wissen, was Genussscheine für das Regionalwerk und für die Anleger bedeuten würden.

Gemeinderat stimmt Änderungen zu

„Genussscheine werden vorweg mit einem Zinssatz ausgezahlt,“ erläuterte Bulling dazu. Die Menschen würden der Gesellschaft das Geld leihen. Bulling bezeichnet das als „Win-Win-Modell“. Damit Genussrechte gehandelt werden können, sind sie als sogenannte Genussscheine zu verbriefen. Mit den Genussscheinen ist keine Beteiligung in Form eines Stimmrechts verbunden.

In den Sitzungsunterlagen findet sich für den Paragraph 17 der neuen Fassung des Gesellschaftervertrages, wonach zuerst die Genussscheininhaber berücksichtigt werden müssten, bevor auch noch die Gesellschafter wie die Gemeinde Meckenbeuren am verbleibenden Bilanzgewinn, aber auch am Verlust beteiligt werden.

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde ebenso wie der Geschäftsabschluss des Regionalwerkes vom Gemeinderat Meckenbeuren einstimmig gebilligt.