Ziemlich genau vier Wochen sind es, bis das Ravensburger Spieleland in die 27. Saison geht. Bei den Neuheiten richtet sich die Aufmerksamkeit dieser Tage auf „Lotti Karotti“, auch aufgrund eines Gewinnspiels: Vor Ort in Liebenau soll das beliebte Häschen aus dem Kinderspiel fürs Fotoshooting ebenso bereitstehen wie dies Käpt’n Blaubär tagtäglich sowie Hein Blöd und die Maus zu besonderen Gelegenheiten tun. Dies ist bei weitem nicht das einzige Novum. Die SZ listet deren sechs auf.

Neu I: „Lotti Karotti“ ist als Spiel seit mehr als 20 Jahren in den Kinderzimmern daheim. Ab 2024 lässt sich eines der Häschen täglich um 15.15 Uhr im Spieleland im Themenbereich „FUNtastische Erlebnisinseln treffen und steht für ein Foto bereit.

Der Kreativität freien Lauf lassen

Im Vorfeld sucht das Ravensburger Spieleland Nachwuchskünstler, die Bilder oder Figuren zum Thema „Lotti Karotti zieht ins Spieleland ein“ zeichnen oder basteln. Welche Farbe hat der Hase? Wo zeigt er sich im Park? Fragen sind es viele, die gerne Kreativität und Fantasie der Fünf- bis Zwölfjährigen beflügeln dürfen.

Bilder zu malen oder Kunstwerke zu basteln - für die Darstellungen der Kinder gibt es keine Einschränkungen. Eine Jury wählt aus den Kunstwerken in den Kategorien „Malen“ und „Basteln“ je drei Gewinner aus. Die kleinen Künstler und Künstlerinnen, die es aufs Treppchen schaffen, dürfen sich auf ein exklusives Meet & Greet mit dem Maskottchen freuen - Eintritt in den Park für Kind und Begleitperson inklusive. Bis 11. März sind Zusnedungen unter dem Stichwort „Mal- und Bastelwettbewerb“ möglich an: Ravensburger Spieleland, Team Kommunikation, Am Hangenwald 1, 88074 Meckenbeuren oder als Anhang per Mail an [email protected]. Vor- und Nachname sowie das Alter des Kindes und eine E-Mail-Adresse müssen angegeben sein.

Diesen Sinn hat ein Soft-Opening

Neu II: Premiere hat am 23. und 24. März ein Soft-Opening in die Saison. Bevor der Saisonstart offiziell am 28. März erfolgt, ist der Freizeitpark ein Wochenende lang geöffnet, umschreibt es Yvonne Wirth als Head of Marketing & PR auf SZ-Anfrage. Quasi eine Generalprobe, nach der nochmals Ruhe herrscht und feinjustiert werden kann.

Aus Wasserwald wird Energiewelt

Neu III: Kinder im Alter von eineinhalb bis viereinhalb Jahren spricht die woom bike area an. Hier können sie mit Lauf- und Fahrrädern von woom einen Übungs-Parcours ausprobieren. Superleicht seien die Bikes, heißt es, die zusammen mit Fahrradhelmen zur Verfügung gestellt werden.

Neu IV: Zur EnBW Energiewelt wird der EnBW Wasserwald ausgebaut. Bäche, Schleusen, Schaufelräder, Pumpen, Spritzdüsen und ein echtes Wehr sind jetzt schon Anlaufpunkte, nun kommen Erlebnisse zur Windkraft und der Kraft der Sonne hinzu.

Schildkröte Sammy wagt sich in Antarktis

Neu V: „Taucht mit Sammy, der Schildkröte ab“ ist 2024 das Motto in der Filmarena. Mit „Turtle Vision“ lassen sich die Höhen und Tiefen des Lebens an Land und im Meer erleben - dies von den warmen Gewässern der Tropen bis zur eisigen Antarktis. Damit wirbt das Spieleland ebenso wie mit der Aufforderung: „Schwimmt durch farbenfrohe Korallenriffe und genießt einen schillernden Ritt auf einem lebenslustigen Oktopus“.

Weitere Angebote bei Schlechtwetter

Neu VI: Noch nicht auf der Homepage, aber im Winter im Technischen Ausschuss beschlossen: Das Spieleland darf am Plaza Indoor-Spielräume neu bauen, um für Schlechtwetter besser gerüstet zu sein.