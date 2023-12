Zum Ende jedes Jahres fällt in Meckenbeuren mit der Sitzung des Technischen Ausschusses ein Schlaglicht darauf, was es in der nächsten Saison im Spieleland als Neuheit gibt - zumindest wenn damit ein Baugesuch verbunden ist. Auf „Neubau Schlechtwetter-Indoor-Spielräume“ lautete es dieses Mal.

Was als zweite Neuerung hinzukommt, verriet Siglinde Nowack als Geschäftsführerin der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH (zu ihr gehört der Freizeitpark in Liebenau) im Gespräch mit Schwäbische.de.

Platz am Plaza für „Events und Workshops“

Bereits vor einem Jahr hatte das Spieleland den Bau einer Indoor-Spielewelt in Betracht gezogen. Im Vergleich zur damaligen Planung sprach Patrick Gohl in der Sitzung von einem „neuen Angebot an anderer Stelle“. Eine „wesentlich kleinere Lösung“ wird dem Sachgebietsleiter Bauordnungsrecht zufolge nun ins Auge gefasst - dies nicht mehr auf dem Areal des einstigen „Minimundus“ und heutigen Feriendorfs.

Rot markiert: Der Standort für die neuen Indoor-Spielräume. Den baulichen Bestand an der Plaza (grau) erweitern sie nach Norden – und blicken dabei aufs Entenkarussell. (Foto: Ravensburger Spieleland )

„Am Plaza“ benennt Siglinde Nowack als Standort, in nördlicher Fortführung von Restaurant und Shop. Zwei große Räume (40 Quadratmeter) sollen hier - gegenüber vom „Memory“ - in einem separaten Bau entstehen und für „Events und Workshops“ zur Verfügung stehen, wie Nowack erklärt.

Hatte Ingrid Sauter (SPD) zum Spieleland nachgefragt, so tat sie dies wegen „der Rechnerei“, die ihr aus dem Vorjahr im Gedächtnis geblieben war. Im Kern ging es darum, dass sich die Verfügbarkeit überbaubarer Flächen in der Bilanz zu Ende neigte - bezogen auf das Areal, das einst zu „Minimundus“ gehörte und wo sich heute vor allem Übernachtungsmöglichkeiten befinden. Hingegen stellt der Neubau an der Plaza „in diesem Baufenster kein Problem“ dar, so Patrick Gohl.

Schlechtwetter-Option ist „Herzensanliegen“

Verbunden mit dem sieht Siglinde Nowack die Möglichkeit, bei Schlechtwetter „noch mehr Kinder unterbringen zu können“ als bisher - und zwar „kuscheliger als in einem Zelt“. Angebote im Bereich Betreuung sind für die Geschäftsführerin eine „Herzensangelegenheit“, bei der das Spieleland mehrere Ansätze verfolgt. Einer davon nimmt im Frühjahr 2024 Gestalt an, stellt aber sicher noch nicht die „große Lösung“ dar.

Abgerückt vom Standort am See-Restaurant

Einer solchen kam schon eher das „Großprojekt Spielebox“ näher, von dem das Spieleland vor einem Jahr abgerückt war. Damals war der vorgelagert zum Feriendorf-Restaurant beabsichtigte Neubau einer Schlechtwetter-Option erst einmal verschoben worden.

Zugleich hatte Nowack den Stellenwert der Indoor-Spielewelt als Anlaufpunkt für die Kinderbetreuung hervorgehoben. „Der Bedarf ist groß, gerade in der Ferienzeit“, bekräftigte sie im Winter 2022 unter Hinweis auf jene 55 Platzmöglichkeiten, die jetzt schon vorhanden sind. Die Nachfrage aber sei deutlich höher.

Schwedenhäuschen nehmen Gestalt an

Ebenfalls vor einem Jahr hat der Ausschuss 24 Schwedenhäuschen genehmigt, die im Feriendorf an die Stelle von zehn Cubes treten sollen. Die ersten sechs der 24 werden in diesem Winter gebaut und zur neuen Saison hin die Gäste willkommen heißen.

Ins Jahr 2024 startet der Freizeitpark in Liebenau am 23. März.

Da für den „Neubau Schlechtwetter-Indoor-Spielräume“ alle Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten werden, ging das Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren vonstatten.