Meckenbeuren

Radfahrer von Auto erfasst

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Bei der bekannten Abzweigung der B467 in Liebenau ist es zum Unfall gekommen. (Foto: rwe )

Mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste am Mittwoch ein Fahrradfahrer, nachdem er in der Ortsdurchfahrt Liebenau von einem abbiegenden Auto erfasst wurde.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 15:10 Von: sz