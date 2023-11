Mit sieben Ehrenamtlichen wird das Fahrrad-Reparaturtreff-Projekt in Meckenbeuren betrieben. Untergebracht ist es in den Lebensräumen für Jung und Alt, in der Graf-Zeppelin-Straße 21. Die Stiftung Liebenau und die Gemeinde Meckenbeuren unterstützen das ehrenamtliche Projekt. Jüngst stand das letzte Treffen für 2023 an ‐ und zeigte, wo der Schuh drückt.

Ins Untergeschoss, wo sich Reparaturraum und der Lagerraum („Radlager“ genannt) befinden, gelangt man als Fahrradreparaturkandidat mit dem Aufzug. Und die Reparaturbedürftigen ‐ am letzten Tag der Saison ‐ waren es ebenfalls sieben, sind höchst unterschiedlich, ähnlich den Fahrrad-Reparaturexperten. Vom Rentner bis zur Schülerin, von der Ordensfrau bis zum Sohn, der für seine Mutter das Rad repariert haben möchte.

Frage nach den Räumlichkeiten ist kein Tabu

Die Stimmung ist dabei bestens, freundlich und fröhlich. Das bringt ein bisschen Licht in den Kellerraum, der mit Sitzgelegenheit, Werkzeugbänken und -regalen sowie zwei Montageständern ausgestattet ist. Erstmals ist auch Carmen Kramer gekommen, die neue Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde. Sie interessiert sich für das Engagement der Radreparateurinnen und -reparateure.

Markus Hirschauer gibt als Leiter des Reparaturtreffs Auskunft. Er könnte sich durchaus vorstellen, darüber hinaus ein Reparaturcafé dazu zu veranstalten. Interessenten zum Mithelfen gebe es schon. Das gefällt der Ehrenamtskoordinatorin, die sich eine Erweiterung des Reparaturbetriebs auch vorstellen könnte. „Allerdings ist da eventuell noch die Frage nach anderen Räumlichkeiten“, bringt Hirschauer ein. Das würde auch den Zugang erleichtern. Er wünscht sich, dass die Gemeinde den Fahrrad-Reparaturtreff noch mehr unterstützt ‐ auch auf der Internet-Seite.

Den neuen Schlauch gleich im Gepäck

Die radelnde Ordensschwester kommt mit einem Platten ‐ und hat den neuen Schlauch gleich mitgebracht. Sie fachsimpelt mit den Experten über Automatik-Schaltungen bei Fahrrädern. Die Schwester freut sich, dass ihr geholfen wird, schließlich sei sie auf das Rad angewiesen.

Beim Rad der Schülerin ist so manches verquer ‐ das geht von einer „Hilfsbremse“, einer Schlinge im Bowdenzug, bis zur problematischen Schaltung. Die Laune bleibt gut ‐ bei allen Beteiligten. Hier helfen gleich zwei Experten mit, dass alles wieder läuft. Ein Spezialwerkzeug für das Bowdenzugende ist auch gleich zur Hand.

Geruchsvielfalt von Erdbeeren bis Kaffee

Beim Hantieren an Zahnradkranz und Umschaltern fällt auf, dass es nach Erdbeeren riecht. Die Quelle wird als Silikonspray identifiziert. Sonst riecht es eher nach Kaffee, den gibt es bei der fröhlichen Gruppe immer frisch, ebenso wie Kuchen sowohl für das Reparaturtreff-Team, wie auch für die „Kunden“. Heuer ist es ein Schoko-Kastenkuchen, kein Erdbeerkuchen. Fruchtiges ist dennoch nicht ausgeschlossen, denn jemand hat Äpfel gespendet.

Um die eigenen Grenzen wissen

Insgesamt geht es sehr familiär und freundlich zu, dazwischen wird auch mal gescherzt und geneckt. Manche Dinge werden allerdings besonders ernst genommen, wenn sie sicherheitsrelevant sind. „Wir reparieren keine Elektromotoren und keine Hydraulikbremsen“, ist zu erfahren ‐ und auch sonst, wenn es um die Sicherheit gehe, werde eher nicht gescherzt. Tatsächlich sind Bremsen, Schaltungen und Lichter die Hauptobjekte des Reparaturbetriebes. Da wird auch schon mal nachgemessen. Und von Ausschlachträdern gibt es so manches Ersatzteil. Viele bringen das passende Reparaturteil auch mit. Für die Hilfe ‐ wenn man das nicht selbst hinbekommen hat ‐ wird gerne gespendet.

Es läuft gut, aber...

Bisher findet noch kein Gebrauchtradmarkt wie in Friedrichshafen oder Tettnang statt. Aber Codieraktionen wurden schon zusammen mit dem ADFC durchgeführt. Außerdem schaut Hirschauer nach dem öffentlichen Reparaturständer vor dem Haus. Insgesamt laufe es gut, aber schön wäre es auch, wenn noch mehr Ehrenamtliche mitmachten, da sind sich die Fahrrad-Experten einig, gerne mit kundigen Rentnern, aber auch eine Verjüngung könne nicht schaden.

So denkt man schon an die nächste Saison, hier soll das erste Fahrrad-Reparaturtreff-Meeting im März 2024 starten, üblicherweise am ersten Mittwoch des Monats.