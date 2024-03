„Wenn ich jetzt deine Gedanken lesen könnte“ - das hat sich wohl jeder schon mal heimlich gewünscht. Lars Ruth zeigte am vergangenen Freitag bei seiner Show „Der Seher“ wie das Gedankenlesen - mit ein paar Tricks - doch gehen kann. Eingeladen hatte Spectrum- Kultur in Tettnang in der Aula des Montfortgymnasiums.

„Was sicher scheint, kann unsicher sein. Ich bin Mentalist,“ stellt sich Lars Ruth dem Publikum vor. Dazu gehört seiner Meinung nach Psychologie, Irreführung und viel Interpretation von Körpersprache. Nur eines ist an diesem Abend sicher: Das Publikum muss mitmachen. „Ohne Euch bin ich nichts,“ sagt Ruth.

Ohne Euch bin ich nichts

Susanne soll sich ein möglichst langes Hauptwort aus einem Buch aussuchen und telepathisch an den „Seher“ übermitteln. Tatsächlich findet Lars Ruth heraus, dass Susanne das Wort „Verlobungsring“ im Text anvisierte.

Kupfermünze verbiegt sich in der Hand

Zum Pendeln kommt eine ganze Familie auf die Bühne. Doch diesmal will die Frau aus dem Publikum aktiv mitmischen. „Du bist gegen mich“, bricht Lars Ruth diesen Trick ab. Mit einer Hypnosescheibe sorgt der Künstler für verblüffende optische Täuschungen.

Dann wird beim ganzen Publikum die „chi Energie“ aktiviert, jeder soll eine schwere Münze auf seiner Hand spüren. Einer Frau aus dem Publikum gelingt das schnell. Ruth holt sie auf die Bühne und lässt ihr von einem anderen Gast ein 5-Cent-Stück schenken. Darauf soll die Frau einen Wunsch malen. Verblüffendes Endergebnis: Die Kupfermünze verbiegt sich in der Hand der Probandin.

Wunschenergie kann alles. Lars Ruth

Der Künstler scheint die Gedanken der Menschen, die er auf die Bühne holt, lesen zu können, errät ein Musikstück, das er auf dem Theremin, einem kontaktlos zu spielenden Synthesizer, entwickelt. Das sieht magisch aus ist aber, wie Ruth den Zuschauern erklärt, reine Physik.

Pinnummer und Geschichten erraten

Auch die Pinnummer einer Bankkarte, geometrische Figuren oder kleine Geschichten, die einzelne Zuschauer erzählen, bleiben dem „Seher“ nicht verborgen. Mit suggestivem Timbre in der Stimme, der passenden Musik, schummrigem Licht und einer guten Geschichte versetzt Lars die Zuschauer gekonnt in die Stimmung, die er für die nächste Nummer braucht.

Großen Beifall bekommt der Künstler für seinen Schnellkurs im Gedankenlesen. „Lesen Sie die Körpersprache,“ verrät Ruth wie das geht. Tatsächlich ist seine Körpersprache leicht zu lesen. Die Zuschauer rufen das Ergebnis im Chor und haben viel zu lachen.

Hypnose: Reise in die Kindheit

Ganz still wird es in der Aula als Ruth nach der Pause eine Frau aus dem Publikum hypnotisiert. Er schickt sie auf einer Zeitreise bis ins Kindergartenalter zurück. „Das ist echt der Hammer,“ findet eine Frau im Publikum.

Zum Schluss zeigt Ruth, dass positive Erinnerungen tatsächlich standfester machen als negative. Zuschauer Marcel ist für den Auftritt von Lars Ruth extra zwei Stunden aus der Schweiz nach Tettnang gefahren. „Aber es hat sich gelohnt“, sagt er. Die Show hat ihm gut gefallen.