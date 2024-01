„Pflichtaufgabe“ ist in Meckenbeuren das Wort der Stunde

Im Laufe des langen Haushaltsprozesses war im Meckenbeurer Gemeinderat nicht immer Einmütigkeit zu spüren. Nach intensivem Austausch ist die Zustimmung zum Zahlenwerk 2024 jetzt aber doch einhellig ergangen. Die Sichtweisen der Fraktionen bildeten am Mittwoch wie gewohnt den Abschluss: In den vier Stellungnahmen ähnelte sich so manches - angefangen bei den Appellen an die „große Politik“ über die Anmerkungen zu den Eigenbetrieben bis zu den offenen Dankesworten, bei denen die Verwaltung, die Gewerbesteuerzahler (2024 für 14,8 Millionen Euro gut) und die Ehrenamtlichen meist genannt waren. Angesichts solcher Einigkeit waren die Zwischentöne rar - aber es gab sie.

Leere Ränge sollen es nicht mehr sein

Verfolgt hat sie ein treuer Zuhörer, den der Bürgermeister persönlich begrüßte. Anlass bot, dass Georg Schellinger seine Haushaltsrede im Dezember vor leeren Rängen halten musste - und besagter treuer Zuhörer aufgrund der SZ-Berichterstattung dazu seine Anwesenheit in der Januar-Sitzung zugesagt hatte.

Den Anfang machte Manfred Deutelmoser für die Freien Wähler, der „wahrlich nicht die besten Voraussetzungen“ sah, um die kommunalen Pflichtaufgaben zu erfüllen. „Auf kommunaler Ebene wird der Konflikt durch das Ungleichgewicht zwischen dem, was die Politik im Land und Bund verspricht und dem, was die Kommunen tatsächlich noch im Stande sind, leisten zu können, immer weiter verschärft“, so seine Sicht. Von der großen Politik forderte er „zu priorisieren, was in Zukunft überhaupt noch leistbar sein wird“.

Kraftakt - das Defizit von fünf auf 1,95 Millionen zu senken

Das Haushaltsdefizit (2024: 1,95 Millionen Euro) werde sich in den Folgejahren fortsetzen - „diese Entwicklung wird uns mittelfristig vor große Probleme stellen, wenn die Rücklagen geschrumpft“ und die Defizite nicht mehr aus Einnahmen zu decken seien, so Deutelmoser. Ebenso sei der Spielraum für Einsparungen ausgeschöpft - zuletzt dadurch, das ursprüngliche Defizit von fünf Millionen abzumildern, indem auf nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben gehörende Leistungen verzichtet wurde. Beispiel: Die Erneuerung von Mobiliar an den Schulen.

Dennoch wollte er „optimistisch auf die Maßnahmen schauen“, für die 2024 Investitionen von 16 Millionen fließen. Die drei notwendigen und zehn Millionen Euro schweren Großinvestitionen (Feuerwehr / KiTa Hegenberg / Asylunterbringung) abgezogen, „wird sehr schnell deutlich, dass für weitere Maßnahmen ein nur sehr geringer Spielraum besteht“.

Schuldenstand verdoppelt sich von 2023 auf 2024

Für die CDU stellte Michael Keckeisen ein Kant-Zitat in den Mittelpunkt: „Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz“, damit ließe sich „der diesjährige Haushalt ziemlich genau beschreiben“. Sowohl bei den Investitionen als auch bei weiteren Ausgaben gebe es die Situation, „dass wir Pflichtaufgaben der Gemeinde erfüllen bzw. die Voraussetzungen dafür schaffen“. Dabei habe die Kommune keine Wahlmöglichkeit, „die Aufgaben sind durch Beschlüsse von Bund und Land vorgegeben.“ Bei der Finanzierung „sind wir allerdings zu großen Teilen auf uns selbst gestellt“.

Bei den Kennziffern hob er hervor: „Unser Ergebnishaushalt in 2024 wird 59 Millionen Euro betragen, dies sind etwa zehn Prozent mehr als in 2023. Unter anderem sind Kostensteigerungen beim Personal von rund 15 Prozent auf 14,4 Millionen Euro zu berücksichtigen.“ Die Meckenbeurer Pro-Kopf-Verschuldung (seit Jahren über dem Landesdurchschnitt) werde sich verdoppeln und 2024 bei rund 1600 Euro liegen.

Machbarkeit versus gut gemeinte Wünsche

Bezogen auf die Verschiebung von Investitionen in die kommenden Jahre (wie die Installation weiterer PV-Anlagen) stand Keckeisen dazu, „dass diese Sparmaßnahmen richtig und wichtig sind. Hier sollte die Machbarkeit und unsere finanzielle Situation Vorrang haben und nicht in Konkurrenz mit gut gemeinten Wünschen stehen.“

Für die BUS sprach Katja Fleschhut von weiterhin „großen Herausforderungen“. Mehr denn je seien Menschen auf der Flucht, und es gehöre zu den „Pflichtaufgaben, diesen Menschen zu helfen“. Eine weitere Mammutaufgabe sei, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Doch: „Eigentlich sollte aber unser größtes Augenmerk auf dem Klimaschutz liegen.“

Offene Worte zur inneren Zerrissenheit

Bei der Haushaltsdebatte sei die Zerrissenheit der Fraktion deutlich bemerkbar gewesen hatte, die zeitweilig Ablehnung signalisierte, „da die Enttäuschung sehr groß war, weil Projekte für mehr Klimaschutz in diesem Haushaltsjahr gestrichen wurden. Dann aber doch die Vernunft, dass wir im Gemeinderat an einem Strang ziehen müssen, damit uns die Pflichtaufgaben gemeinsam gelingen“.

Heraus kam nun bei Fleschhut ein Appell, „sich auch der Pflichtaufgabe ,Klimaneutralität 2040’ mehr bewusst zu werden“. Mit ihm verband die BUS-Fraktion die Zustimmung zum Haushalt 2024- dies zu Zeiten, da es für die Gemeinden gelte, „mit den wachsenden Pflichtaufgaben, dem Fachkräftemangel und den finanziellen Steigerungen in allen Bereichen klarkommen“.

Warnung vor bestimmten „Gruppierungen im Land“

Für Meckenbeuren als „lebhafte, engagierte, liebenswerte und bunte Gemeinde“ war ihr Wunsch: „Lasst uns alle weiterhin dafür einstehen und an unseren demokratischen Grundwerten festhalten. Es gibt Gruppierungen im Land, die dieses hohe Gut bekämpfen wollen.“

Für die SPD bediente sich Ingrid Sauter des Zitats einer Kreistagskollegin als Klammer für ihre Rede: „Haushalten heißt, das Haus zusammenhalten.“ Das sei nicht einfach angesichts vieler Krisen in unserer Welt und daraus entstehender Herausforderungen auch für unsere Gemeinde. Auch Sauter konstatierte eine Konzentration auf die Pflichtaufgaben. Um Freiwilligkeitsleistungen zwar seitens der Gemeinde einzuschränken, aber nicht gänzlich wegfallen zu lassen, brachte sie (wie schon 2015) die Idee auf, eine Bürgerstiftung oder einen Bürgerverein einzurichten.

Mit Aus für 13b wandelt sich der Fokus

Generell lasse sich derzeit noch von den hohen Rücklagen aus 2020 bis 2023 zehren. Dennoch sei eine „Auseinandersetzung mit der Ausgabenstruktur zwingend erforderlich“.

Breiten Raum nahm das Thema Wohnraum ein. Nachdem der Paragraf 13b gekippt wurde, müsse der Fokus beim Wohnungsbau „somit wieder klar auf dem Innenbereich und deren Verdichtung liegen. Priorität soll auch die Verwertung von Flächen haben, die sich bereits im Besitz der Gemeinde befinden.“ Wohnraum für Geflüchtete und Wohnungslose bereitzustellen, sei Pflichtaufgabe einer Gemeinde und zugleich Herkulesaufgabe in den nächsten Jahren. Sauters Hoffnung dabei: Dass wir als Kommune, und somit letztes Glied in der Kette, mit dieser Herausforderung von Bund und Land nicht alleine gelassen werden.“