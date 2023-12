Orange Sitzbänke als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Mit einer besonderen Mal-Aktion haben die Frauenbeauftragten der Liebenauer Arbeitswelten ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen gesetzt. Sie griffen zu Farbe und Pinsel und strichen gemeinsam Anfang Dezember zwei Sitzbänke orange an. Sobald die Farbe getrocknet ist, wird noch der Schriftzug „Hier ist kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ und der Hashtag #orangebankgegengewalt in Schwarz auf den Bänken aufgebracht. Das teilte die Stiftung Liebenau mit.

Inspiriert wurde die Aktion von der „Orange The World“-Kampagne der UN Women Deutschland, die von 25. November bis 10. Dezember lief. Sie stellte in diesem Jahr die Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen Leben - inklusive der digitalen Welt - in den Fokus. „Wir wollen mit der Aktion das Thema mehr in das Bewusstsein bringen und deutlich machen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Stiftung Liebenau keinen Platz hat“, erläutert Leontine Hollah, Vertrauensperson der Frauenbeauftragten der Liebenau Holding.

Insgesamt acht Frauenbeauftragte gibt es in den verschiedenen Werkstätten der Liebenauer Arbeitswelten. Sie werden gewählt und vertreten die Interessen der weiblichen Werkstattbeschäftigten gegenüber der Werkstattleitung. Dabei geht es besonders um Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern und den Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt. Ungefähr 45 Prozent der Beschäftigten in den Werkstätten der Stiftung Liebenau sind weiblich.

Wo die orangenen Bänke dann aufgestellt werden, ist laut Brigitte Harsch, Vertrauensperson der Frauenbeauftragten der Liebenau Teilhabe, noch nicht entschieden. „Wir würden uns wünschen, dass sie möglichst prominent sichtbar sind, so dass viele sie sehen können und daran erinnert werden: Stoppt Gewalt gegen Frauen!“

Auch im Berufsbildungswerk Adolf Aich der Stiftung Liebenau in Ravensburg standen verschiedene Aktionen unter dem Motto „Orange The World“. So wehte am Eingang eine orangene Fahne und eine Bank wurde in knalliges Orange getaucht. Der Pop-up-Adventstand des Bereiches Hauswirtschaft verkaufte speziell gefertigte, orangene Produkte, deren Verkaufserlöse gespendet werden. Und auch das Ausbildungsrestaurant erstrahlte vom Tisch bis zur Speisekarte in der Farbe Orange.