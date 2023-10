Nur Kemptener auf dem Podest

Es gibt den Satz: „Wer siegen will, muss leiden“. Diesen beherzigte am Sonntag Jonas Schmeiser vom RSC Kempten. Er belegte den ersten Rang beim Radkriterium Rund um d´Kirch in Meckenbeuren, aber sein Gesicht blutete und er hielt sich ein Kühlpack ins Gesicht. „Ich bin im Rennen gestürzt, nach 50, 60 Runden habe ich eine rutschige Stelle erwischt und bin mit meinem Vorderrad weggerutscht. Gerne hätte ich ohne Sturz gewonnen“, sagte Schmeiser. Es spricht aber für ihn, dass er die restlichen rund 30 Runden noch durchgezogen hat. „Am Anfang ging es noch, ich hatte noch Adrenalin. Die letzten zehn Runden waren aber schon hart. Zum Glück hatte ich schon so viele Punkte“, berichtete Schmeiser.

Der Gewinner ist ein großer Fan des Rennens in Meckenbeuren

Er dankte dabei seinen Teamkollegen Andreas Mayr und Tim Schlichenmaier, die die Sprints sehr gut angefahren hätten. Mayr als Zweiter sowie Schlichenmaier als Dritter gesellten sich zu Schmeiser aufs Podest. Wie erwartet hatte damit der RSC Kempten das Radrennen des RSV Seerose Friedrichshafen dominiert ‐ auch wenn neben dem Kemptener Dario Rapps mit Martin Reinert (Fratelli Racing Team) und Pirmin Benz (Team Vorarlberg) zwei Fahrer eines anderes Teams zuerst die Ziellinie überquerten. „Besser kann es nicht laufen“, bekräftigte Schmeiser, dem die Einseitigkeit auf der Ergebnisliste sehr recht ist. „Wir sind mit das stärkste Team in Deutschland und brauchen uns nicht zu entschuldigen, dass wir zu gut sind. Da müssen die anderen zulegen“, sagte Schmeiser. Nicht nur wegen des Sieges hat er sehr gerne an Rund um d´Kirch teilgenommen. „Es macht immer Spaß, hier zu fahren. Hier sind viele Zuschauer und ist eine gute Stimmung. Danke an den Veranstalter, dass es das Rennen wieder gibt“, meinte der 36-jährige Sieger vom RSC Kempten gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Schmeiser sprach damit die coronabedingte Unterbrechung an. Zuletzt hatte es das Rennen im Jahr 2019 gegeben. Mit rund 35 Teilnehmern war das Interesse am Hauptrennen sehr ordentlich. „Ein paar mehr gehören dazu“, sagte Yvonne Link, zweite Vorsitzende vom RSV Seerose Friedrichshafen. Es gibt aber auch Grenzen, da auf der 840 Meter langen Runde auch der Sicherheitsaspekt berücksichtigt werden muss. „Das ist ein schneller Kurs“, betont Link.

Seerose-Amateure landen hinten

Vom Veranstalter gingen drei Amateure beim 75,6 Kilometer langen Eliterennen an den Start. Die beste Platzierung gelang dem Seerose-Fahrer Christoph Gründer. Er erreichte Rang 27. Urs Wagner landete auf Platz 29. Patrick Majerle belegte bei Rund um d´Kirch den 35. und damit gleichzeitig auch den letzten Platz.

Das ein oder andere Erfolgserlebnis gelang der Seerose in den jungen Altersklassen. So fanden am Sonntag auch Jugend- (U11 bis U20) und Seniorenrennen statt. Einen Sieg in der Klasse U19 weiblich gelang Theresa Birk. Rang zwei belegte Franziska Schmid vom Freundeskreis Uphill.

Genauso willensstark wie Schmeiser war auch ein Kind, das nach einem Sturz weitergemacht hatte. Dafür bekam es auf Anraten von Yvonne Link eine Sympathieprämie. Die zweite Seerose-Vorsitzende zeigte sich hochzufrieden mit der gesamten Veranstaltung. Sie und ihr Verein freuten sich auch über den Banner vom Sportkreis Bodensee zum Thema Kinderschutz.