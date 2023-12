Nikolausmarkt am Kirchplatz - das haben Geißbockfamilie und Kulturkreis vor

Meckenbeuren

Nikolausmarkt am Kirchplatz - das haben Geißbockfamilie und Kulturkreis vor

Meckenbeuren / Lesedauer: 2 min

Der Nikolaus inmitten einer Kinderschar – so soll es auch 2023 auf dem Kirchplatz (mittig das Pfarrhaus) sein. (Foto: sza )

Vor allem an Kinder ist am Samstag auf Meckenbeurer Kirchplatz gedacht. Über 400 Geschenke dank Unterstützung aus Geschäftswelt. Kulinarische Angebote an zehn Ständen.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 11:06 Von: Roland Weiß