Meckenbeuren

Neun neue Vorträge bei „Medizin am Gleis“

Meckenbeuren / Lesedauer: 2 min

Auch in diesem Jahr wird die Patientenvortragsreihe „Medizin am Gleis“ im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren fortgesetzt. Bei den insgesamt neun Veranstaltungen werden ganz unterschiedlichen Themen in den Fokus genommen.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 10:30 Von: sz