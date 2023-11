Jüngst ist die „Union MBK“ ein eigener Tagesordnungspunkt bei der Hauptversammlung des TSV Meckenbeuren gewesen - was den Stellenwert dieser Entwicklung widerspiegelt. Das Interesse der insgesamt 2500 Mitglieder aus drei großen Sportvereinen ist ihr sicher: Den Zusammenschluss streben VfL Brochenzell, SV Kehlen und TSV Meckenbeuren schließlich schon länger an, wie er in der orangenen Union bei der Fußballjugend seit Sommer 2022 Gestalt annimmt. Und seither? Die SZ gliedert auf, wo es vorwärts geht und welches Hürden sind...

Mitgliederversammlung des TSV Meckenbeuren: Als „offenen Austausch“ mit Fragen und Ideen kennzeichnet Tobias Renner den Tagesordnungspunkt zur „Union Schussental“. „Das Thema ist präsent“, bekräftigt das TSV-Vorstandsmitglied, der um die hohe Zustimmung für die Union, aber auch um die Fragezeichen in der Umsetzung weiß: „Acht Mannschaften, das ist eine Menge“, nimmt er Bezug auf die große Zahl der Aktiven.

Im Wissen ums „ordentliche Wegstück bis zur Union“

Sind doch im Herbst 2023 acht Fußballteams im Pflichtspiel-Einsatz - drei für den VfL Brochenzell, drei beim TSV Meckenbeuren und zwei im SV Kehlen. Samt der Besonderheit, dass alle drei „Ersten“ in der Bezirksliga spielen und die Derbies zu den Höhepunkten im Jahreslauf zählen.

Angesichts dessen sagt Markus Schrade: „Da ist noch ein ordentliches Wegstück bis zur Union zu gehen“, fasst es der Abteilungsleiter Ski und Wandern (zugleich Ehrenmitglied im TSV) zusammen.

In allen drei Vereinen wird „gute Arbeit geleistet“

Auch Tobias Renner sieht mit der großen Spielerzahl ein „Fragezeichen technischer Natur“ gegeben. Er gewinnt dem Ganzen aber auch eine positive Seite ab - als „komfortable Situation“, werde doch in allen drei Vereinen „gute Arbeit geleistet“.

Der zweite Knackpunkt neben der Zahl der Mannschaften: Das Sportgelände. „Ein gemeinsamer Verein braucht eine gemeinsame Heimat“, bringt es Tobias Renner auf den Punkt. Genauso eindeutig positioniert sich Markus Schrade: Nur mit einer „richtigen Heimat“ mache eine Union richtig Sinn. Drei Sportplätze, „das kann nur eine Übergangslösung sein“, das ist denen, die es erleben, und allen Verantwortlichen klar.

Auf die Bedarfe fällt 2024 der Blick

Zu einem gemeinsamen Sportgelände hat die SZ bei der Gemeinde angefragt, die hier über ihre Liegenschaften der „Türöffner“ sein kann: „Der Standort für ein gemeinsames Sportgelände wird im Zuge der öffentlichen Beratungen zum Flächennutzungsplan Anfang Februar im Gemeinderat diskutiert. Zu internen Gesprächen dazu können wir keine Auskunft geben“, heißt es von Pressesprecherin Lisa Heinemann

Als weiteren Ablauf skizziert sie über die Diskussion der Standortfrage im Rahmen der FNP-Planung (öffentlich im Gemeinderat am 7. Februar) hinaus: „Erstellen einer Konzeptstudie mit Erarbeitung der Bedarfe in 2024 in Abstimmung mit den Sportvereinen.“ Je nach Ergebnis würden sich weitere Planungen anschließen.

Nur so ergibt ein Standortvorschlag Sinn

Um auch dies positiv zu interpretieren: Ein Ausblick auf den Februar 2024 ist nur insofern sinnvoll, wenn damit ein Standortvorschlag verbunden ist, der dieser Tage gegenüber der Öffentlichkeit noch diskret behandelt wird. Das macht Hoffnung...

Der Blick zurück: Der im April 2022 verkündete Zusammenschluss der Fußballjugenden war zweifelsohne der „Motor“. Seit der Spielzeit 2022/23 gehen sie in Spielgemeinschaften an den Start, eben als „Union“.

Beim Breitensport sind die Grundlagen vorhanden

Der Blick in andere Sparten: Im Breitensport gibt es eine Zusammenarbeit der drei Vereine schon länger - so im Bereich „Gesund und Fit“ mit gemeinsam unterbreiteten Angeboten. „Wir wollen sie weiter voranbringen“, ist Tobias Renner zuversichtlich, zumal hierfür zunächst kein eigenes Sportgelände vonnöten sei.

Kerndaten der Vereine: VfL Brochenzell gegründet 1952, Mitglieder: rund 700, SV Kehlen gegründet 1954, Mitglieder: mehr als 800, TSV Meckenbeuren gegründet 1912, Mitglieder: knapp unter 1000.