Mit 35 stark besetzten Gruppen im Umzug, mit Narrenbaumstellen und gut besuchter Party auf dem neuen Festplatz kann die Kehlener Fasnet auch in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen punkten. Zum fünften Mal hatten Narrenzunft Schussenbole und der Musikverein Kehlen zusammen mit dem Schützenverein zur Dorffasnet eingeladen. Die Gastgeber durften dieses Jahr bei bestem Wetter zahlreiche Besucher an der Strecke und auf dem neuen Festplatz zwischen Karl-Brugger-Halle und Sportplatz begrüßen.

Besucher in Bewegung

Mit „Hau-Ruck“ und langen Stangen richtete das Team der Firma Zehrer schon um 14.30 Uhr feierlich den Narrenbaum vor dem Dorfgemeinschaftshaus auf. Dieses Mal allerdings bevor um 15 Uhr in der Max-Eyth-Straße der Umzug begann. Das brachte die zahlreichen Besucher tüchtig in Bewegung. Wer nach dem Narrenbaumstellen einen guten Platz an der Umzugsstrecke ergattern wollte, ging den Hästrägern ein gutes Stück entgegen und wanderte hinterher zurück zum neuen Festplatz.

Große Brochenzeller Zunft

Natürlich eröffneten die Gastgeber aus Kehlen den Umzug, für den die Zuschauer in Kehlen kein Abzeichen kaufen müssen. Mit vielen Narren dabei war die Brochenzeller Zunft. Lumpenkapelle und Hangenweible aus „Mecka“ und die Bullenmägge aus Senglingen durften nicht fehlen. Begeistert begrüßt wurden auch die vielen Kapellen und Zünfte von außerhalb. „Weiterlaufen“ forderten die Ordner die Narren vor dem Dorfgemeinschaftshaus auf. Dass der Umzug bis auf den neuen Festplatz hinter der Halle führen soll, muss sich erst noch einspielen. So füllte sich der Festplatz erst nach und nach.

Kellerbar der Narren

Dort gab es für jeden Geschmack das richtige Plätzchen zum Feiern. Die einen zog es zum Schunkeln und Mitklatschen vor die Showbühne, andere stärkten sich erst bei den kulinarischen Angeboten. Mit Bändchen gab es Einlass in die „Tubar“, ins Zelt des Musikvereins. Die neue Kellerbar der Narren lag im Mittelpunkt des Festgeschehens. Der Hausball bei der Linde im Vereinsheim war ebenso gut besucht, wie die Kaffeebar des Heimat- und Trachtenvereins, wo auch die Kuchenfans auf ihre Kosten kamen. „Sowas gibt es bei uns nicht,“ sagte eine Besucherin aus der Pfalz. Die Narrenrufe kräftig erwidern, am Weg mitspringen und tanzen. „So macht der Umzug erst richtig Spaß,“ findet die Kehlenerin Pia Litz-Kehr.