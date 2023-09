Für etwas mehr als sechs Wochen schließt demnächst die Netto-Filiale in Meckenbeuren. Letztmals öffnet sie am 23. September und dann wieder in neuem Gewand am 9. November.

Anders als in Eriskirch, wo der Discounter in Schlatt ebenfalls modernisiert wurde, geht der Umbau in der Meckenbeurer Hauptstraße mit einer Vergrößerung der Verkaufsfläche einher.

So teilt es Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, auf Nachfrage mit. Auch nach Nettos Zukunft in Tettnang hat die SZ gefragt.

Meckenbeuren: Seit 1. Juni sind die Arbeiten von der B30 aus gut zu sehen. Bisher ging dies ohne Schließzeit vor sich. Das ändert sich vom 23. September bis 9. November. Denn: „Währenddessen wird die Verkaufsfläche sowie die Bäckerfläche erweitert. Außerdem wird die Filiale dem aktuellen modernen Netto-Konzept angepasst“, heißt es aus der Unternehmenskommunikation in Maxhütte-Haidhof.

Schnelle Fakten zu Netto Der Umsatz 2022 von 15,8 Milliarden Euro (gegenüber 14,6 Milliarden anno 2020) sichert dem Tochterunternehmen von Edeka Platz 3 im deutschen Lebensmitteldiscount-Markt. Erwirtschaftet wird er vor allem in den bundesweit mehr als 4300 Netto-Filialen. Zum Zuwachs von 100 Standorten im Vorjahr kam die Modernisierung von 505 Filialen hinzu.

Auf dem in der Filiale ausliegenden Handzettel wird geworben mit: „Der Ort, an dem alles neu für dich ist.“ Und auf die SZ-Anfrage im Juni hatte es geheißen: Ziel sei, „die Filialatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Filialstruktur klarer gegenüber den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren“, so die Auskunft aus der Pressestelle.

Von einer Vergrößerung der Grundfläche von 1370 auf 1530 qm war die Rede, als die Gemeinde im Dezember ihre Zustimmung zum Bauantrag gab. Bald schon verschwanden mit dem Teilabbruch der Anbau für den Bäcker und die Leergutannahme. Hier ist Parkraum geplant.

Hinzu kommt an der Stirnseite des Gebäudes ein Kopfanbau. Wo jetzt noch abgesperrt ist, soll im November ein Anbau zu finden sein, der den neuen Eingang enthält. In gleicher Höhe und mit gleicher Dachneigung wird hier im Norden ans Bestandsgebäude angeknüpft.

Tettnang: Keinen neuen Kenntnisstand gibt es zu dem seit Oktober 2022 geschlossenen Gebäude in der Enderwiesenstraße (im Oberhof gegenüber von „Thomas Philipps“). „Aufgrund des aktuellen Planungsstatus in Tettnang können wir Ihnen derzeit noch keine neuen Informationen nennen. Kommen Sie hier gerne nochmals auf uns zu“ ‐ das ist die Auskunft von Netto auf die Anfrage kurz vor dem „Jahrtag“ der Schließung

Mal sehen, ob diese Auskunft, wie sie seit einem Jahr die Tür der geschlossenen Netto-Filiale in Tettnang ziert, abgeändert wird – denn auch der Discounter in Meckenbeuren ist ja bis 9. November geschlossen. (Foto: Roland Weiß )

Zur Erinnerung, was die SZ auf ihre Anfragen aus dem Januar und Juni als Antwort erhalten hatte. Zunächst hieß es: „Bei der Filiale in Tettnang laufen momentan Gespräche über die weitere Entwicklung auf dem bisherigen Netto-Gelände.“

Und dann im Sommer: „Darüber hinaus können wir die geplanten Umbauarbeiten in der Netto-Filiale in Tettnang grundsätzlich bestätigen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen zum zeitlichen Ablaufplan an diesem Standort kommunizieren können.“

Eriskirch: Hier war die Netto-Filiale in der Greuther Straße aufgrund von Umbau- und Modernisierungsarbeiten von 12. bis 19. September geschlossen. Wie die Pressestelle des Discounters mitteilt, wolle man das Angebot und das Einkaufserlebnis einem neuen Netto-Konzept anpassen, wobei die Verkaufsfläche in Schlatt unverändert blieb.