Fünf Monate Umbauzeit mit sechs Wochen Schließzeit hat die Netto-Filiale in Meckenbeuren hinter sich. Moderner und größer kommt das Gebäude daher. Die Wiedereröffnung in dem an der Bundesstraße B30 gelegenen Marken-Discount ging am Donnerstag, 9. November, über die Bühne ‐ die großflächige Belegung des Parkplatzes kündete vom Interesse der Meckenbeurer und Tettnanger, die ja weiterhin ohne Netto auskommen müssen. Die SZ listet auf, was sich am Standort Hauptstraße 175 geändert hat. Noch nicht erkennbar ist, wer die ins Gebäude integrierte Bäckerfläche betreiben wird.

Vorgeschichte: Im Juni hatten die Arbeiten eingesetzt und ließen sich lange bei laufendem Betrieb vorantreiben. In der Endphase brachten sie es mit sich, dass der Discounter vom 23. September bis 9. November schließen musste. „Währenddessen wird die Verkaufsfläche sowie die Bäckerfläche erweitert. Außerdem wird die Filiale dem aktuellen modernen Netto-Konzept angepasst“, hatte es dazu aus der Unternehmenskommunikation in Maxhütte-Haidhof geheißen.

Leergutannahme neu verortet

Anbau: An der Stirnseite des Gebäudes ist ein Kopfanbau zu finden, der den neuen Eingang enthält (nicht mehr seitlich). Ans Bestandsgebäude knüpft er in gleicher Höhe und mit gleicher Dachneigung an. Ein Extra-Eingang im Osten des Anbaus dient der Annahme von Leergut.

Mit dem Kopfanbau nach Norden hat der Markt an Fläche gewonnen – und auch die Leergutannahme nach draußen verlagert. (Foto: rwe )

Wiedereröffnung: „Die Filiale wurde unserem neuen Netto-Konzept angepasst. Ziel ist es, die Filialatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Filialstruktur klarer gegenüber den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Somit wird ein ganzheitlicher Auftritt sowohl in der Filiale als auch in der Kundenkommunikation realisiert.“ So teilt es Christina Stylianou als Leiterin Unternehmenskommunikation mit.

Vier Kassen ‐ und alle sind geöffnet

Eröffnungstag: Ein Strauss aus gelben und roten Luftballonen grüßt an diesem Donnerstag über dem Eingang. Zeitweise ist es nötig, dass alle vier Kassen geöffnet sind ‐ andernfalls ließe sich die Expresskasse zum selber scannen und bargeldlosen Bezahlen ausprobieren. Große Fensterfronten bleiben ebenso im Gedächtnis wie die langen Flure, durch die der Markt noch einmal größer wirkt.

Grundfläche wächst um 160 Quadratmeter

Kennziffern: Als Fakten zur wiedereröffneten Filiale in Meckenbeuren nennt Netto, dass es dort nun mehr als 5000 Artikel gebe, darunter über 1000 aus dem Drogeriesektor. An die 400 Bioprodukte (Obst, Käse und Wurst) seien ökologisch zertifiziert, und rund 390 Netto-Eigenmarkenprodukte tragen demnach das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF.

Schnell gerät der Vorgänger in Vergessenheit: So hatten sich der Parkraum und die Stirnseite des Gebäudes vor dem Umbau dargestellt. (Foto: rwe )

Fläche: War bei der Grundfläche von einer Aufstockung von 1370 auf 1530 Quadratmeter die Rede, so nennt Netto als jetzige Verkaufsfläche rund 1040 Quadratmeter.

Wo Hunde einen eigenen „Parkplatz“ haben

Parkraum: Mit dem Teilabbruch sind der vormalige Anbau für den Bäcker (zuletzt Zeh) und die Leergutannahme verschwunden. Hier ist Parkraum entstanden, sodass die Zahl der Parkplätze mit 90 beziffert wird. An das überdachte Terminal für Einkaufswagen schließen sich Fahrradständer an ‐ und auch Hunde haben einen eigenen „Parkplatz“.

Für Hunde gibt es einen eigenen Parkplatz. (Foto: rwe )

Zehn-Prozent-Rabattaktion zur Eröffnung

Bäcker: Zu dem Netto-eigenen Bake-Off-Regal mit täglich frisch Gebackenem sollte auf der vorgelagerten Fläche (abzweigend im Eingangsbereich) ein externer Bäcker hinzukommen. Am Eröffnungstag war der Rollladen geschlossen und auch kein Hinweis auf den künftigen Anbieter zu finden.

Rabatt: Für die Eröffnungswoche kündigt Netto eine Zehn-Prozent-Rabattaktion auf das gesamte Sortiment an ‐ mit Ausnahme bestimmter Warenbereiche wie Zigaretten, Tabak und Pfand.

Im Oberhof bleibt es dunkel

Spendeninitiative: Vom 4. September bis 20. Dezember 2023 können Kundinnen und Kunden mit ihren Kassen- und Pfandspenden Vereine aus ihrer Region unterstützen. Wer „einfach aufrunden“ sagt, dessen Einkaufsbetrag wird an der Kasse auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufgerundet ‐ damit lassen sich ein bis zehn Cent für den begünstigen Verein spenden. Weitere Informationen zur Aktion „Bring dich ein für deinen Verein“ sind einsehbar unter netto-online.de/vereinsspende.

Weiterhin offen ist, was mit der Netto-Filiale im Tettnanger Oberhof passiert. Als gesichert lässt sich betrachten, dass die Bezeichnung als „Ledi“ der Vergangenheit angehört. (Foto: rwe )

Tettnang: Keinen neuen Kenntnisstand gibt es zu dem seit Oktober 2022 geschlossenen Gebäude in der Enderwiesenstraße (im Oberhof gegenüber von „Thomas Philipps“). „Zur Filiale in Tettnang können wir aufgrund des aktuellen Planungsstatus leider weiterhin keine neuen Informationen nennen. Ich hoffe hierbei auf Ihr Verständnis“ ‐ das ist die Auskunft von Netto auf die jüngste Anfrage.