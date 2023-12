Die Winterruhe im zweiten Abschnitt des Gewerbegebiets Meckenbeuren Flughafen wird länger dauern. „Der Bauherr hat sein Vorhaben erst einmal zurückgezogen“, verkündete Bürgermeister Georg Schellinger in der 13. Gemeinderatssitzung. Der Grund: Derzeit ist kein Fachdachbau mit 10,50 Metern Höhe möglich. Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig, dass die fehlerhafte Höhenfestsetzung im Bebauungsplan im Rahmen eines „ergänzenden Verfahrens“ korrigiert werden sollen.

„Festsetzung, die in sich nicht stimmig ist“

Der Bebauungsplan, bei dem jetzt Nachbesserungen nötig werden, hatte festgelegt, dass Flachdachgebäude mit einer Wandhöhe von neun Metern zulässig sind. Gemessen werde dabei von der Erdgeschossfußbodenhöhe bis zur Oberkante der Attika. Gleichzeitig sei geregelt, dass der First 10,50 Meter hoch sein dürfe. „Damit könnten Fachdachgebäude die Firsthöhe von 10,50 Meter gar nicht erreichen“, erläuterte Elmar Skurka vom Bauamt das in der Beschlussvorlage für die Gemeinderäte dargestellte Problem. „Das ist eine Festsetzung, die in sich nicht stimmig ist“, sagte Skurka.

Eugen Lehle fragt nach der Urheberschaft

„Wir sind auch erst durch die ersten Bauanfragen darauf aufmerksam geworden“, erklärte der Bürgermeister. Mit einer Befreiung im Einzelfall für Flachdachgebäude, die doch 10,50 Meter hoch gebaut werden sollen, sei es nicht getan, meinte das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde. Von dort kam auch der Vorschlag, die Fehler in der Höhenfestsetzung durch ein „ergänzendes Verfahren nach Paragraf 214 Baugesetzbuch“ zu korrigieren.

Nicht nur die Wetterbedingungen, sondern auch ein Fehler im Planwerk sprechen gegen einen Baubeginn noch in diesem Jahr im zweiten Abschnitt des Gewerbegebiets. (Foto: scht )

Wie man auf die Maße von neun beziehungsweise 10,50 Metern gekommen sei, wollte Gemeinderat Eugen Lehle von den Freien Wählern wissen. „Die Höhenvorgaben kommen vom Planungsbüro“, berichtete Elmar Skurka.

Das weitere Prozedere zielt auf Februar ab

In den nächsten Monaten wird der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet das Gremium noch mehrfach beschäftigen. Schon für die Ratssitzung am 13. Dezember steht das Thema erneut auf der Agenda. Dann sollen die notwendigen Änderungen vorgestellt werden. Anschließend ist erneut eine öffentliche Auslegung erforderlich, die einen Monat dauert. Auch die Behörden und Träger öffentlicher Belange müssen dann erneut gehört werden.

10.50 Meter sollen es sein

In einer weiteren Gemeinderatssitzung - die so Skurka möglicherweise im Februar stattfinden könne - werde dann ein Satzungsbeschluss zur Abstimmung stehen. Der Bauherr des jetzt erst einmal zurückgezogenen Bauvorhabens habe signalisiert, dass er erneut tätig werden könnte, wenn eine Bebauung in Höhe von 10,50 Metern möglich sei, wusste Bürgermeister Georg Schellinger in der jüngsten Sitzung zu berichten.