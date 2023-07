Nach Sturmschäden: Trimm–dich–Pfad im Brugger Holz ist gesperrt

Das Unwetter, das in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli getobt hat, wirkt an verschiedenen Stellen in der Gemeinde noch nach. Vor allem am Trimm–dich–Pfad bei Brugg, der seither gesperrt ist. Zwei Geräte hat der Sturm hier zerstört.

In der Nacht selbst hatte die Meckenbeurer Feuerwehr 16 Einsatzlagen abzuarbeiten, darunter vor allem umgefallene Bäume oder größere Äste, die die Fahrbahnen und Gehwege versperrten — beispielsweise im Funkenweg. Aber auch wegen eines umgefallenen Strommasts im Bereich Hegenberg/Furt rückte die Wehr aus und sicherte die Stelle bis zum Eintreffen des Energieversorgers.

Wie vom Sammletshofer Steg aus zu erkennen, waren in beide Richtungen Bäume umgeknickt und in die Schussen gefallen. Wie allerorten stellte sich auch hier die Frage der Zuständigkeit. Ist in diesem Fall die Gewässerdirektion gefragt, so rückt die Feuerwehr bei akuter Gefahr im Verzug aus — unbesehen der Verantwortlichkeit.

Das Guckloch in der Bildmitte markiert den eigentlichen Weg hin nach Hintergerbertshaus, wie ihn viele Spaziergänger und Radfahrer von der Messe her einschlagen. (Foto: )

Für die Beseitigung von Sturmschäden ist nämlich der Grundstückseigentümer respektive Waldbesitzer zuständig (auch als Angrenzer an den betroffenen Weg). Braucht es dabei eine verkehrsrechtliche Anordnung, um eine Straße zu sperren und den Verkehr umzuleiten, so hat hierbei die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt „den Hut auf“.

Hügelstraße in Kehlen ist die erste Adresse

Tage voller Betriebsamkeit sind es seit dem 12. Juli für Forst BW gewesen, den es in dieser Form ja seit 2020 gibt. Mit der Neuorganisation der Forstverwaltung ist der Forstbezirk Altdorfer Wald für die Bewirtschaftung des hiesigen Staatswaldes die erste Adresse — ansässig in der Hügelstraße in Kehlen.

Wenige Kilometer Luftlinie südlich ist die bei Spaziergängern und Radfahrern beliebte Kurzverbindung von Hintergerbertshaus zur Messe durch Einzelwürfe von Bäumen blockiert. Wie Jürgen Holzwarth für Forst BW auf Anfrage mitteilt, werde der Weg „in Bälde“ freigeräumt. Allerdings weist der Geschäftsbereichsleiter für Waldnaturschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Waldpädagogik, Zertifizierung und Flächenmanagement im Forstbezirk Altdorfer Wald zugleich darauf hin, dass es Geduld braucht, bis die Vielzahl der Schäden aufgearbeitet ist.

Das gilt in besonderer Hinsicht für den Trimm–dich–Pfad im Wald bei Brugg. Hinzu kommt die Konstellation, dass ForstBW hier zwar im Besitz des Waldes, jedoch die Gemeinde der Betreiber des Pfades ist. Der bleibt gesperrt, weil der heftige Sturm zwei Geräte zerstört hat — die Station 5 zur Liegestütz und die Station 6 mit dem Barren. Zudem sei das Schild von Station 3 beschädigt., heißt es aus dem Rathaus.

„Die Gemeinde ist dann zuständig für die Wiederherstellung der Geräte und des Weges. Die Herstellung der Geräte wird noch etwas dauern“, antwortet Pressereferentin Lisa Heinemann auf SZ–Anfrage. Durch ForstBW sind zwar die Sturmschäden einigermaßen weggeräumt — freigeben lässt sich deshalb der Weg aber noch nicht.

Baum in der Schussen – das gibt es auch nicht alle Tage. (Foto: rwe )

„Ein Verkehrssicherheitsbegang muss stattfinden“, erläutert Holzwarth den Gang der Dinge. In Abstimmung mit der Gemeinde wird geprüft, ob noch Äste in den Baumkronen hängen — dann müsste nämlich ein Baumkletterer beauftragt werden — eine Branche, die derzeit viel gefragt ist.

„Nicht auf die leichte Schulter nehmen“

Eine erhöhte Verkehrssicherheitspflicht hat die Gemeinde über den Spiel– und Fitnessgeräten. „Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen“, ist dem erfahrenen Förster wichtig, dass die Kontrollen sorgfältig und gemeinsam erfolgen, um die Bilanz (keine Personenschäden in Meckenbeuren) nicht nachträglich zu trüben.

Neu gestaltet wurde der Trimm-Pfad 2021/22 – und war dazu auch teils nicht nutzbar (bis Juni 2022). Hintergrund war der Abriss einer maroden Brücke, wodurch die Strecke ein neues Gesicht erhielt.