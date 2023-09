Neben einer Frau mit einer großen Dogge steht ein Mann mit einem schwarzen Zwergpudel. Hunde der verschiedensten Rassen sind zur Trainingsstunde des Schäferhundevereins Meckenbeuren ans Einkaufszentrum gekommen. „Wir wollen einen alltagstauglichen Familienhund erziehen“, sagt Stefan Mutscheller von der Ortsgruppe Tettnang–Meckenbeuren des Vereins für Deutsche Schäferhunde.

Mehr Know–how für Hundehalter, damit es bei Problemen nicht zur Trennung kommt — das würden auch die Tierheime begrüßen. „Die Anfrage nach Abgabe von Hunden ist immens gestiegen“, hat Carola Fuchsloch vom Tierheim in Friedrichshafen beobachtet. „Die Tierheime können das gar nicht mehr abfangen“, sagt sie.

Nach Corona: Was der Hund alles sieht

In der Coronazeit war die Nachfrage nach Hunden groß, Welpen wurden wahllos gezüchtet und im Internet massenweise verkauft. Jetzt stagniert die Nachfrage nach Hunden aus dem Tierheim. „Zu viele Schnauzen für zu wenig Hände, die Tierheime sind am Ende“, beklagen die Tierschützer ihre Lage in einem Brandbrief an den Landwirtschaftsminister und die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung.

„Unsere Welpenkurse wurden gut nachgefragt“, erinnert sich Carmen Mutscheller vom Schäferhundeverein. Doch wenn aus dem knuddeligen Welpen ein pubertierender Junghund geworden ist, gibt es oft Probleme. „Mit jedem Entwicklungsschritt erweitert sich der Wahrnehmungsradius. Der Hund sieht plötzlich Dinge, die er vorher gar nicht wahrgenommen hat und reagiert darauf. Was der Mensch an der Leine will, wird in diesem Moment nicht gehört.“ So beschreibt Stefan Mutscheller vom Schäferhundeverein diese Lebensphase des Vierbeiners.

Was der menschliche Handschlag für den Hund bedeutet

Hilfe gibt es zum Beispiel in den Junghundkursen in Habacht. Hier werden ganz alltägliche Situationen trainiert. Die Begegnung mit Joggern, rennenden Kindern oder auch mit anderen Hunden gehören dazu.

Im Einkaufszentrum wird an diesem Tag wird erst mal geübt, dass der Hundehalter von einem anderen Menschen mit Handschlag begrüßt wird. Denn wenn der Hund in dieser Situation seinen Halter vor dem Fremden „beschützt“, kann das Missverständnisse geben. Viele Menschen, viele Eindrücke, viele interessante Gerüche aus den Läden im Shoppingcenter — das wird an diesem Tag ebenso geübt wie die Begegnung mit klappernden und aus Hundeperspektive riesigen Einkaufswagen.

Halter und Hund trainieren zusammen — zunächst

„Wir wollen den Haltern das Rüstzeug für den Alltag vermitteln“, sagt Stefan Mutscheller. Schwer trainierbar im Verein ist aber ein anderes Problem, das viele Hunde momentan haben. „In der Coronazeit war immer jemand da. Viele Hunde haben nicht gelernt allein zu bleiben“, sagt Mutscheller. „Der Halter kommt zusammen mit seinem Hund zum Training. Wir können höchstens üben, dass der Besitzer mal kurz aus dem Blickfeld entschwindet“, beschreibt er.

Das rät Hundetrainerin Cordula Harms

„Alleinbleiben muss der Hund erst lernen“, warnt auch Cordula Harms, Hundetrainerin aus Meckenbeuren. Dauerbellen und Zerstörungen am Mobiliar, wenn Hund allein zu Hause ist — das kann Mensch und Hund auseinanderbringen. Dabei geht es ihrer Ansicht nach nicht nur darum, dass „ein Hund unüberlegt angeschafft wurde“ und die Menschen aus dem Homeoffice jetzt an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt sind. Es sind auch wieder viel mehr Freizeitaktivitäten möglich — bei denen der Hund nicht erwünscht oder möglich ist.

So ist die Urlaubszeit kein Problem

In der Urlaubszeit leider immer noch ein Grund, warum Hunde an Raststätten ausgesetzt werden: Das Tier muss auch betreut werden, wenn seine Familie in den Urlaub fährt. „Rechtzeitig geplant, gibt es dafür Lösungen, und das Alleinsein kann ein Hund lernen“, ermutigt Harms die Besitzer, Probleme aktiv anzugehen.