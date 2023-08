Nach 46 Jahren braucht es in Buchs Halle einen neuen Boden

Ab 8. August und wohl bis Ende September erhält die Sporthalle in Buch einen neuen Boden — dies 46 Jahre nach der Inbetriebnahme. Freude herrscht, was die Kosten angeht. Und doch war der Beschluss im Gemeinderat nicht ohne Diskussion gefallen.

Zwar hatte die Maßnahme als solche einheitliche Zustimmung erfahren — bei der Frage nach der passenden Farbe für den Boden gab es aber durchaus unterschiedliche Meinungen. Dementsprechend standen hier den 15 Ja–Stimmen für „blau“ eine Ablehnung und vier Enthaltungen gegenüber.

Investition liegt bei 178.000 Euro — derzeit

„Erneuerung des kompletten Sportbodenbelags inklusive der Linierung“, so lautet der Auftrag, bei dem — nach beschränkter Ausschreibung — die Firma Held GmbH den Zuschlag bekam. Der Fachhandel für Bodenbeläge aus Markt Rettenbach (Unterallgäu) hatte zum Brutto–Angebotspreis von 178.565,82 Euro eingereicht.

Dazu hieß es seitens der Verwaltung: „Das Angebot liegt bei 59 Prozent im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsplan der zwei unverbindliche Kostenvoranschläge aus 2022 als Grundlage hatte.

Gegebenenfalls kommen noch zusätzliche Nebenleistungen hinzu, die im Zuge der Hallenbodensanierung erforderlich werden, wie z.B. weitere neue Gerätehülsen (zusätzlich zu den bereits bekannten defekten Gerätehülsen), Abdichtung und Anschlussarbeiten an angrenzende aufgehende Bauteile (Wände). Dennoch ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft wird.“ Der liegt nämlich bei 300.000 Euro.

„Grau marmoriert oder ,Grün’ oder ,Egal’“

Beginnen sollten die Arbeiten am Dienstag, 8. August, da am Tag zuvor noch die Ferienspielstadt MiniMecka im Schulhof abgebaut wird — was mit der Schule abgesprochen sei. Die ungefähre Dauer hatte Ortsbaumeister Axel Beutner bei der Ratssitzung mit „Ende September“ angedeutet.

Mitarbeiter der Firma Held bauen neue Gerätehülsen im Untergrund ein, ehe der Hallenboden darauf kommt. (Foto: rwe )

Wie er im Ratsgremium erläuterte, habe die Verwaltung im Vorfeld die hauptsächlichen Nutzer der 27 mal 45 Meter großen Halle zu ihren Anforderungen befragt, von denen es unterschiedliche gebe. In der Verwaltungsvorlage fand sich dies mit Blick auf die Farbe so wiedergegeben: „Die Fachschaft Sport des BZM wünscht sich einen Hallenboden in ,Blau’ oder ,Orange“, während in der Rückmeldung des SVK hierzu steht: ,Grau marmoriert’ oder ,Grün’ oder ,Egal’“.

Aus der Sicht von Peter Banholzer

„Ich will keine Sonnenbrille tragen müssen“ — mit diesen Worten sprach sich Peter Banholzer (Freie Wähler) gegen ein kräftiges Blau aus. Bislang ist in Buch ein grüner Kunststoffbelag zu finden, der neue Boden wird in der Grundfarbe blau ausgeführt.

Auch zur Linierung darauf gab es schriftliche Rückmeldungen der Nutzer Schule und Vereine, die dem Bauamt für die finalen Abstimmungsgespräche vorlagen.

Gern genutzt — die Sommerferien

Für den Umbau werden einmal mehr die Sommerferien genutzt — wie zuletzt vor zwei Jahren, als die Sanierung der Sanitärbereiche auf dem Programm stand. Oder auch 2015, als die Umrüstung der kompletten Beleuchtung auf LED erfolgte. Auch sie stammte noch aus den Anfangszeiten der 1977 eingeweihten Halle.

So wird’s nie wieder sein – zumindest, was die Farbe betrifft. (Foto: CCILTS )

Als dreiteilige Großturnhalle nicht selbstverständlich waren...

Ein Jahr vorher war — ebenfalls auf der grünen Wiese — die Theodor–Heuss–Schule gebaut worden, die den Grundstock des heutigen Bildungszentrums darstellt. Mit ihr waren Halle und Foyer in Buch durch ein Flachdach verbunden — gleichsam Ausdruck dafür, dass Schule und Halle stets als Einheit gesehen wurden. In der Festschrift zum 25–Jährigen der Bildungseinrichtung heißt es: „Die Gemeinde Meckenbeuren hatte (...) für die neue Schule eine — damals sicherlich nicht selbstverständlich — dreiteilige Großturnhalle vorgesehen und auch verwirklicht.“