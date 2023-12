Musikverein Meckenbeuren gelingt Schlussakkord zum Jubiläumsjahr

Mit dem Adventskonzert in St. Maria haben die Meckenbeurer Musiker am Sonntag einen grandiosen Schlussakkord zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Musikverein Meckenbeuren“ gesetzt. In der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche begeisterten die Partnerkapelle Tisis-Tosters wie die Jubiläumskapelle mit weihnachtlichen Klängen.

Raus aus der stressigen Vorweihnachtszeit

Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest werde am Adventssonntag „Gaudete - Freuet euch“ durch das Spiel der beiden Musikkapellen einmal mehr spürbar, so Pfarrer Josef Scherer bei der Begrüßung. Das Kirchenkonzert sei aber auch Zeichen eines guten Miteinander von Musikverein und Kirchengemeinde, wofür er sehr dankbar sei. „Für uns ist das Adventskonzert heute der Abschluss eines wunderbaren Jubiläumsjahres, und wir möchten Sie entführen aus dem stressigen Alltag der Vorweihnachtszeit in eine Welt voll klassischer Weihnachtslieder, Chorälen und modernen Arrangements“, hieß die Musikvereinsvorsitzende Andrea Böhme die zahlreichen Zuhörer willkommen, unter denen sich Landrat-Stellvertreter Christoph Keckeisen und Bürgermeister Georg Schellinger befanden.

Margreth Baumann unterstützt an der Orgel

Böhmes besonderer Gruß galt der Harmoniemusik Tisis-Tosters, die den ersten Konzertteil bestritt. Die Kapelle unter Leitung von Dirigent Michael Schmid begeisterte unter anderem mit der „Festmusik der Stadt Wien“, der Musical-Melodie „Someone like you“ sowie dem traditionellen „Maria durch den Dornwald ging“. Der lang anhaltende Applaus zeigte, dass die befreundeten Musiker aus dem benachbarten Vorarlberg die Messlatte für das Konzert sehr hoch gelegt hatten.

Die Freunde aus Tisis-Tosters bereichern das Adventskonzert in St. Maria. (Foto: gä )

Mit „Ross Roy“ von Jacob de Haan eröffnete die Jubiläumskapelle unter Leitung von Michael Jung eindrucksvoll den zweiten Konzertteil. Mit der „Weihnachtsfantasie“ (Satoshi Yagisawa) und „The last chord“, eindrucksvoll begleitet von Margreth Baumann an der Orgel, ging das Adventskonzert dem Ende zu, wiederum begleitet von tosendem Applaus für die 74 Musikerinnen und Musiker der Meckenbeurer Kapelle.

Bundespräsident steht hinter „Pro Musica-Plakette“

Zum Abschluss überreichte der erste Landesbeamte und Schirmherr des Jubiläumsjahres, Christoph Keckeisen, dem Musikverein Meckenbeuren die vom Bundespräsidenten verliehene „Pro Musica-Plakette“. Das Jubiläumsjahr gehe dem Ende zu und mit dem „beeindruckenden und anspruchsvollen Adventskonzert“ hätten beide Kapellen ein musikalisches Ausrufezeichen gesetzt, das besondere Anerkennung verdiene. Der Jubiläumsleitspruch „Unser Herz schlägt für die Musik“ habe sich an diesem Abend einmal mehr bewahrheitet, brachte es Keckeisen auf den Punkt.

Dann kommt das Alphorn zum Einsatz

Mit der Überraschungszugabe „Es wird scho glei dumpe“, einem Musikstück für Harmonika, Alphorn und Blasorchester, ernteten die Musiker erneut stürmischen Applaus, bevor das Konzert mit dem gemeinsam gesungenen „Macht hoch die Tür“ und Glockengeläut ausklang.

Ein begeisterter Bürgermeister Smigoc

Begeisterung über das gelungene Konzert war den Besucherinnen und Besuchern anzumerken. „Es war nicht nur ein sehr gelungener Abschluss des Jubiläumsjahres, sondern auch eine berührende und wunderschöne Einstimmung auf die bevorstehenden Weihnachtstage“, so der Vogter Bürgermeister Peter Smigoc, der gerne zum Adventskonzert in seine Heimat gekommen war.

Für Susanne und Walter Würtenberger aus Brochenzell war das Adventskonzert musikalisch super gut und stimmungsvoll.“"Es hat uns das Gefühl gegeben abzuschalten, und die Musik hat das Herz berührt. Diese Stimmung nehmen wir nun mit in die letzte Adventswoche.“