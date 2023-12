Musikschule Meckenbeuren lädt traditionell zum Adventskonzert

Es ist zur Tradition geworden, dass die Musikschule Meckenbeuren im Advent zum Konzert einlädt, diesmal am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr in die evangelische Pauluskirche (Eintritt frei). Dafür haben die Musiker und Musikerinnen als Solisten oder im Ensemble seit September intensiv geübt mit Musik in vielfältigen Besetzungen und Stilen. Den Beginn machen junge Musikerinnen und Musiker, die sich im März zum Bläserspielkreis zusammengefunden haben. Bei ihrem zweiten Auftritt als Orchester stellen sie sich mit drei Stücken der Öffentlichkeit vor.

Junge Musiker haben sich, unter musikalischer Leitung von Maria Zanker, zu einem Blockflötenchor formiert, der unter anderem „Jingle Bells“ im Repertoire hat.

Vorfreude auf Stabspiele, Marimbaphon, Vobraphon

Schon älter, aber noch genauso begeistert von der Musik treten die Ensembles „Rohrspatz“ und „Saxomaten“ im Konzert auf, gefolgt von den Schlagzeugern aus der Klasse von Claus Furchtner. Aus der Vielfalt des Schlagzeuginstrumentariums haben die Instrumentalisten die Stabspiele ausgewählt, sowohl Marimbaphon als auch Vobraphon, um modern und klassisch darauf zu musizieren.

Erwachsenenensemble spürt Bach nach

Die Musikschule Meckenbeuren will es allen Altersklassen ermöglichen, Musik zu lernen und als Hobby zu bestreiten. So gibt es seit Jahren das Ensemble „Melange“, das mit Stücken aus Bachs Orchestersuite C-Dur musikalisch dem Konzert einen weiteren Glanzpunkt verleihen möchte.

Abgerundet wird das Programm mit Beiträgen des Gitarrenquartetts, der Jungen Streicher der Musikschule und des Klarinettenensembles.