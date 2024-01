Ein aufregendes Jahr 2023 liegt hinter Leon Ummenhofer, der vor elf Monaten bei der Sendung „Dein Song“ auf KiKa als John Leon durchgestartet war. Was bringt 2024 dem 16-Jährigen, der auch dieses Jahr Schule und Musik unter einen Hut zu bringen hat?

Was ebenso für Gitarrist Fabian Preuß gilt, denn beide werden im Juni nach den Abschlussprüfungen die Bildungseinrichtungen in Buch und Ravensburg verlassen. Die gemeinsame Band John Leon & Escalation komplettieren Henri Nussbaumer am Schlagzeug und Martin Dorn, der weiterhin gerne am Bass aushilft.

Erst ab dem 6. Juni kann es so richtig losgehen

Aufgrund der schulischen Zäsur ist auch das Jahr zwei- bzw. dreigeteilt. Im Mai und Juni stehen besagte Prüfungen an, „so richtig können wir erst ab dem 6. Juni loslegen“, sagt denn auch John Leon. Damit korrespondiert, dass die Planungen für den Festival-Sommer jetzt erst ins Rollen kommen. Im Raum steht unter anderem das Greenfield Open Air am 13. Juli in Wilhelmsdorf.

Musikalisch verspricht John Leon also „Vollgas“ in den Sommermonaten. Zuvor gibt es die „Escalation“ am Samstag, 6. April, im Flieger in Tettnang - fast schon ein „Heimspiel“, ist der bereits dritte Auftritt in der Tettnanger Location doch ein Beleg für das „gute Verhältnis zu Hardy Huber“ . Dazu passend: Erstmals sind John Leon und Co. im Sommer beim Flieger Open Air dabei, das auf dessen Facebook-Seite mit mehreren Fragezeichen am 31. August eingetragen ist.

Top Act beim Festival in Primisweiler

Bekannt sind zudem zwei weitere Termine - der 15. Juni, wenn die Band als Top Act beim Happy Land Festival in Primisweiler auftritt und der 11. Juli. Die Schulabschlussfeier an diesem Tag in Ravensburg ist einer von vielen privaten Terminen, bei denen John Leon & Escalation auf Geburtstagen, Hochzeiten oder zu anderen Anlässen gebucht sind.

Nicht zu vergessen - „das Heimspiel aller Heimspiele“ beim BAM-Festival im Kulturschuppen. „Bock auf Musik“ lässt sich nirgends besser aus- und erleben als am Meckenbeuren Gleis 1, was erneut am 9. November 2024 möglich ist . „John Leon & Escalation“ dürfen dann nicht fehlen und haben dann - neben „Thinkin’ About the Future“, „It's Alright“ oder „Too Much in Love“ - etliche neue Songs im Gepäck, verspricht der Namensgeber.

Das sind die beruflichen Pläne ab Herbst

„Die Ideen sprudeln gerade aus mir heraus“, sagt John Leon, der momentan von einem Live-Repertoire von 26 Songs ausgeht. Dass daher die Planung für ein Album ebenso zur nahen „Zukunftsmusik“ gehört wie eigene Merchandising-Artikel, entspricht der Zielsetzung, professioneller zu werden und dabei auf eigene Talente zu setzen.

Denn bei der zeitlichen Planung für 2024, gilt nicht nur fürs erste halbe Jahr: „Da muss die Musik zurückstehen.“ Für die Zeit ab Herbst deutet sich bei John Leon der nächste schulisch-berufliche Abschnitt an. „Ich will dann auf ein soziales Gymnasium gehen“, blickt der 16-Jährige voraus, der zuletzt solo als Special Guest bei Auftritten von „Little wings and friends“ unterwegs war. Von den Gigs im Theaterstadel Markdorf und in Ravensburgs Zehntscheuer schwärmt er ebenso wie vom Wiedersehen mit The Boss Hoss, die ihn ja als „Paten“ bei „Dein Song“ unterstützt hatten.

Als Alec, Sascha und Co. Ende September Ravensburgs Oberschwabenhalle füllten, gab es ein Backstage-Treffen mit John Leon und der „Escalation“. Schön, wenn solche Verbindungen halten...