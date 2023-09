Mitgestalter sein, nicht Mitschwimmer ‐ darauf setzt Daniel Baumann

„Kirchliches Leben ist an vielen Orten möglich.“ Daniel Baumann will als neuer Jugendreferent der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren neue Angebote machen und aktiv auf junge Menschen zugehen: „Ich will dahin gehen, wo die Jugendlichen sind“, sagt Baumann, der nicht zum ersten Mal als Jugendreferent in Meckenbeuren arbeitet.

Vor fünf Jahren hat Daniel Baumann schon einmal als Jugendreferent in der Schussengemeinde gearbeitet, damals allerdings nur mit einer 50-Prozent-Stelle. Jetzt sind es 80 Prozent ‐ Tendenz steigend.

Ministrantengruppen in Findungsphase

Damals hatte Baumann hauptsächlich die drei Ministrantengruppen der Kirchengemeinden betreut. Da will der 32-Jährige sich auch jetzt wieder engagieren. „Dieses Jahr sind alle drei Ministrantengruppen in einer Findungsphase“, sagt er. Wenn sehr starke Jugendliche aufhören, die lange dabei gewesen sind, müsse sich die Gruppe neu finden. Baumann will den Ministranten helfen, „die Spur zu halten und nicht im Erwartungsdruck unterzugehen“. Doch das ist längst nicht alles, was er sich in Meckenbeuren vorgenommen hat.

Ziel: Jugendliche da abholen, wo sie sich treffen

Obwohl er jetzt auch bei der Kinderbibelwoche dabei ist, fasst er seine Zielgruppe als Jugendreferent viel weiter: „Das geht vom Neunjährigen bis zu dem Alter, wo sich die jungen Menschen selbst erwachsen fühlen“, beschreibt er. Baumann will persönliche Treffen unter Jugendlichen fördern („schön, dass das nach Corona jetzt wieder geht“). Deshalb will er die Jugendlichen da abholen, wo sie sich aufhalten und treffen und versuchen „ihre Bedürfnisse wahrzunehmen“.

„Das hat mich mehr geprägt als mein Studium“

„Die Jugendlichen haben mich in der Fasnet angesprochen.“ Dass in der Gemeinde wieder ein Jugendreferent gesucht wurde, kam für Baumann genau zur richtigen Zeit. Der Mann, der als Jugendlicher selbst Freizeiten betreute und damals „auf Dekanatsebene“ viel Jugendarbeit machte, später Pädagogik an einer katholischen Hochschule studierte wollte zurück in die Jugendbetreuung. „Ich habe als Jugendlicher in der katholischen Kirche meine Heimat gefunden mit all meinen Ecken und Kanten. Das hat mich mehr geprägt als mein Studium“, erzählt er.

Der neue Jugendreferent Daniel Baumann ist in Meckenbeuren gern per Elektroroller unterwegs zu den Jugendlichen. (Foto: Karin Schütrumpf )

Engagement ‐ auch punktuell erwünscht

Gerade Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsenen will er motivieren, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen als „Mitgestalter nicht Mitschwimmer“. Dazu braucht es seiner Meinung nach neue Angebote, zum Beispiel die Möglichkeit, sich erst mal auch nur für ein bestimmtes Projekt zu engagieren und nicht gleich auf Jahre hinaus für ein Ehrenamt zu verpflichten.

„72-Stunden-Aktion“ ist im Visier

Daniel Baumann will Themen aufgreifen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit und mit Jugendlichen bei der „72-Stunden-Aktion“ für einen guten Zweck aktiv werden. Vorstellen könnte er sich einen Höhlengottesdienst, eine kirchliche Veranstaltung auf der grünen Wiese oder einen Gottesdienst am Rande einer Sportveranstaltung.

Ideen für die Jugendband

Einbinden will er die von Wolfgang Dennenmoser betreute Jugendband zum Beispiel beim Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger. „Man sollte sich nichts nicht vorstellen können“, ist sein Motto.

Deshalb ist das Handy für Baumann so wichtig

Eines seiner wichtigsten Arbeitsgeräte sei sein Handy, meint der neue Jugendreferent ‐ zur Kommunikation, um Verabredungen zu treffen, Veranstaltungen bekannt zu machen oder zum Beispiel auch mal für ein Krippenspiel als Smartphone-Schnitzeljagd, einen Poetry slam oder für Video-Impulse. „Wenn wir Kirche nicht auf den digitalen Weg bringen, dann erreichen wir die Jugendlichen nicht mehr“, glaubt Baumann.