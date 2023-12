Mit Max Jung verliert Meckenbeuren einen Brückenbauer

Max Jung ist tot. Tiefe Trauer hat die Nachricht in Meckenbeuren, aber auch in den Partnergemeinden ausgelöst. Unerwartet verstarb der langjährige Leiter der Schule in Buch wie des Kulturkreises im Alter von 77 Jahren. Die Schwere seiner Krankheit war erst vor Kurzem offenbar geworden.

In Tettnang hatte Max Jung im erstem Nachweltkriegsjahr (1946) das Licht der Welt erblickt. Früh verstarben Bruder Alfons (mit Marianne Röhr und Klara Smigoc leben noch zwei Schwestern) und auch der Vater, sodass die Mutter als alleinerziehende Tettnanger Geschäftsfrau prägend war.

Im „Rosengarten“ funkt es

Der Werdegang über auswärtige Schulen in Leutkirch (Regina Pacis) und Rottweil mündete in der ersten Lehrerstelle in Dürmentingen. Die Zusatzausbildung als Förderschullehrer führte Jung ans KBZO Weingarten, die Liebe dann näher an den See. Im „Rosengarten“ hatte Jung „seine“ Roselinde kennengelernt, und was beide an diesem einen Abend wie ein „Blitz“ traf, führten sie ab 1971 als Ehepaar ein Leben lang weiter.

Als Grund-/Hauptschullehrer war Max Jung von 1971 bis 1976 in Brochenzell beheimatet, die Familie seit 1972 in der Pfänderstraße. Zu ihr zählen die Kinder Sabine, Corinna, Uli und Michael, die den Familienverband bis heute um acht Enkel bereicherten.

Der ganz besondere Blick über die Brille

Von Brochenzell nach Buch, den Wechsel auf die neue Hauptschule vollzog Max Jung 1976. Die Theodor-Heuss-Schule leitete er von 1983 bis zur Verabschiedung im Juli 2011. Zu der Feier steuerten auch die Schülersprecher wohlwollende Worte bei - nicht nur, dass sie keinen kennen, der so gut über die Brille hinausschauen könne, wie Max Jung.

Wackerer Streiter für die Werkrealschule

Was keine Floskel war: Vielmehr drückt es Anerkennung aus dafür, dass dem durchaus auch als streng bekannten Lehrer stets das Wohl der Schüler am Herzen lag. Wie auch das des Kollegiums und der Schulentwicklung. Der Name Max Jung bleibt verbunden mit einer wohltuenden Balance aus Bodenhaftung und Offenheit für Neues, wie sie in Umbruchzeiten der Schullandschaft selten ist.

Beispiele waren die Entscheidung für Schulsozialarbeit (mit Meckenbeuren als Pionier) oder für Ganztagesbetreuung an der Schule in Buch, die sich über den Status „Werkrealschule“ zum Bildungszentrum wandeln sollte (dies nach Jungs Zeit). Kaum einer, der den Stellenwert von Haupt- und Werkrealschule so hervorhob wie Max Jung, der mit beiden Schularten keine Abwertung und keine Schublade verbunden sah.

Das tat er im Wissen, dass Schulentwicklung mit Schulpolitik korrespondiert. Von 1980 bis 1999 hatte Jung einen Gemeinderatssitz für die CDU inne, deren Fraktion er ebenso anführte wie den CDU-Ortsverband. Im Partnerschaftsausschuss der Gemeinde war er seit dessen Gründung 1993 bis in die 2020er Jahre engagiert.

Freundschaften entstehen in Partnergemeinden

Was ihm speziell aus den Schuljahren in Erinnerung bleibe - als Max Jung dies zur Verabschiedung 2011 gefragt wurde, war die Antwort: Die Fortbildungen für Schulleiter und Lehrer, die er nach der „Wende“ in Sachsen gab, „das war für mich gelebte Gemeinschaftskunde“. Und Jung trug sein Scherflein dazu bei - nicht nur als Brückenbauer im schulischen, sondern auch im kulturellen Bereich.

Vor Ort wirkte er seit der Gründung des Kulturkreises 1988 als Vorsitzender. Erste Erfahrungen mit Hobbykünstlerausstellungen im kleineren Rahmen des Dorfgemeinschaftshauses Kehlen erweiterte Jung ab Mitte der 90er Jahre um den partnerschaftlichen Aspekt. Bis heute ist es guter Brauch, dass die Ausstellungen im Wechsel in Kehlen/Luxemburg, Langburkersdorf (heute in Neustadt) sowie in Meckenbeuren stattfinden.

„Würdiges Ade für Meckenbeurens Mister Kultur“

Kontakte zu den Partnergemeinden hatten Max Jung stets am Herzen gelegen. Dass dafür auf kultureller Ebene seit 2009 der Kulturschuppen zur Verfügung steht, ist Zeugnis einer erfolgreichen Kulturarbeit, die an der Schussen viele Väter hat, aber nur einen, dem ein „Würdiges Ade für Meckenbeurens Mister Kultur“ zugerufen wurde. So hatte die SZ jene Hauptversammlung überschrieben, bei der Jung 2018 den Kulturkreisvorsitz an Harald Assfalg weitergab.

„Ein Glücksfall für die Gemeinde“

Schule, Lokalpolitik und „ein Glücksfall für die Gemeinde in Sachen Kultur“ (so Stellvertreter Rudolf Sterk damals) - das konnte Max Jung nur gelingen mit einer starken Frau an seiner Seite, „die ihm ganz viel abgenommen hat“, wie die Kinder im Gespräch mit der SZ hervorheben.

Dankbarkeit schwingt bei ihnen mit für einen Vater, den sie als gefühl- wie humorvollen Familienmenschen in Erinnerung behalten, der sich für alles interessierte und bei so vielem einbrachte.

Abschiedsgebet für Max Jung ist am Dienstag, 19. Dezember, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Maria. Der Trauergottesdienst beginnt am Mittwoch, 20. Dezember, um 13.30 Uhr ebenfalls in der Pfarrkirche, gefolgt von der Beerdigung auf dem Meckenbeurer Friedhof.