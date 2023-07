25 Jahre Ravensburger Spieleland, das wird das ganze Jahr über, aber besonders im Juli gefeiert. Die große Geburtstagsparty steigt am 29. und 30. Juli, und für den Sonntag verlosen Spieleland und SZ zweimal zwei Freikarten. Geboten ist am 30. Juli unter anderem eine Maskottchenparade, aber auch der Kinder– und Jugendchor der Rulfinger Dorfspatzen ist in Liebenau zu hören.

Und so geht es: Einfach am Mittwoch, 26. Juli, eine Mail mit dem Betreff „Maus“ senden an [email protected] Die beiden Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Zur Hinterlegung der Karten werden ihre Daten an die Veranstalter weitergegeben. Sämtliche Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet.

