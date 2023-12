Mit dem Weihnachtsmonat war die Unruhe gewichen: Anfang Dezember wurde ein Ermittlungserfolg der Polizei öffentlich, wonach den Steinewerfern das Handwerk gelegt sei, die etliche Fensterscheiben zerstört hatten. Aus der Pressestelle der Polizeidirektion Ravensburg kam die Bestätigung, dass mehrere Personen als Tatverdächtige ermittelt wurden - allesamt Minderjährige, also Kinder und Jugendliche. Neuere Angaben von Polizei und Gemeinde lassen das Bild klarer werden. Allerdings bleiben gewollte Unschärfen, die auf das Jugendgerichtsgesetz sowie den Kinder- und Jugendschutz zurückgehen.

Sieben Aspekte zu 16 Delikten

Aktueller Stand: Wie Simon Göppert aus der Polizei-Pressestelle auf Anfrage sagt, werde wegen 16 Vorkommnissen im Bereich Meckenbeuren und Kehlen ermittelt. Dies tut der Polizeiposten Meckenbeuren, etwa zu der Frage, ob weitere Personen involviert sind. Zur Zahl der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen lasse sich keine Angabe machen, so Göppert.

Erste Meldung aus Blumenweg in Reute

Was war vorgefallen: Öffentlich macht die Polizei, dass am 20. November ein Wohnhaus im Blumenweg in Reute in der Dunkelheit mit Steinen beworfen wird - ein Fenster geht zu Bruch. Eine zweite Pressemitteilung der Polizei bezieht sich auf 25. November: Beschädigt werden diesmal Glasscheiben von zwei Wohngebäuden in der Graf-Zeppelin-Straße und der Boelckestraße. Zudem werfen die Täter auch in der Schulstraße an der Meckenbeurer Grundschule Fenster mit Steinen ein.

So hoch ist der Schaden laut Gemeinde

Offenbar gab es aber noch etliche weitere Fälle, sodass jetzt die Zahl von 16 Delikten im Raum steht (allein für die Schussengemeinde).

Wo: Erschienen zunächst vor allem Teile Kehlens betroffen, so war dann der Kernort im Visier.

Schule: In der Ortsmitte waren die Steinwurf-Schäden an der Albrecht-Dürer-Grundschule das Tagesgespräch. „Es wurden zwei dreifachverglaste Fenster im 1. Stock massiv beschädigt, die nun ausgetauscht werden müssen“, erläutert Lisa Heinemann auf SZ-Anfrage. Seitens der Gemeinde werde der finanzielle Schaden auf 1.500 bis 2.000 Euro geschätzt, so die Pressesprecherin.

Fenster brauchen Anfertigung nach Maß

Die entsprechende Firma sei bereits mit der Anfertigung beauftragt. „Die Fenster müssen maßangefertigt werden. Wann sie genau fertiggestellt und eingebaut werden können, lässt sich noch nicht genau sagen“, gibt Lisa Heinemann weiter.

Einbruchsversuche waren es keine

Einschätzung: Simon Göppert zufolge handelt es sich nicht um Einbruchsdelikte, sondern um Vandalismus und Mutproben.

Weiterer Verlauf: Wenn der Polizeiposten Meckenbeuren seine Ermittlungen abgeschlossen hat, wird der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Ravensburg weitergegeben. Bei ihr liegt dann alles weitere.

Einschlägig: Paragraf 19 Strafgesetzbuch

Gesetzgebung: Eine Reihe an Vorgaben aus dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) seien dadurch zu beachten, dass die Tatverdächtigen minderjährig sind - so der Hinweis von Simon Göppert. Etwa zu der Frage, inwieweit die Tatverdächtigen als Kinder und Jugendliche befragt werden dürfen.

„Sind sie strafmündig?“, darüber entscheidet nicht die Polizei, sondern das deutsche Recht. Paragraf 19 im Strafgesetzbuch gibt vor, dass Kinder unter 14 als strafunmündig gelten und ihnen keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen. Ergriffen werden können Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

Definiert als „Kind“, definiert als „Jugendliche“

Das Gesetz nennt Personen vor ihrem 14. Geburtstag „Kind“. Als Jugendlicher definiert wird, „wer zur Zeit der Tat 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist“.