Eher unscheinbar ist ein Großvorhaben vor Kurzem im Technischen Ausschuss dahergekommen. In den Um– und Anbau ihres Hauses St. Franziskus in der Hangenstraße investiert die Stiftung Liebenau geschätzte sechs Millionen Euro. Die Zustimmung der Gemeinderäte erfolgte einhellig.

Auf „Um– und Anbau mit Förder– und Betreuungsbereich für acht Menschen mit Behinderungen und eines Wohnhauses mit 26 Wohnplätzen für Menschen mit Behinderungen“ hatte der Antrag gelautet — nicht zu vergessen vier Auto– und sieben Fahrrad–Stellplätze sowie einen Müll–Geräteschuppen.

An der Nutzung ändert sich nichts

Baurechtlich sah die Verwaltungsbank um Bürgermeister Georg Schellinger kein Problem, da es sich um einen Bestand im Innenbereich (Paragraf 34) und bereits jetzt um ein recht großes Gebäude handelt. Zudem werde das Haus jetzt schon in ähnlicher Weise genutzt — nämlich für die Belange von Menschen mit Behinderung. Geringfügig höhere Firsthöhen (maximal um 86 Zentimeter) stufte Patrick Gohl seitens der Verwaltung als „städtebaulich zu vernachlässigen“ ein

Ohne Förderung, aber mit Abgrabung

Postalisch ist das Haus in der Hangenstraße angesiedelt. Konkret: Wer in Liebenau vom Stiftungs–Hauptareal her die Bundesstraße B467 bei der Unterführung quert, findet das Gebäude dann gleich linkerhand.

Das momentane Haus St. Franziskus bekommt ein modernes Gesicht. Rund sechs Millionen Euro investiert die Stiftung Liebenau hierfür (Foto: Roland Weiß )

Wie Ulrich Dobler als Pressesprecher der Stiftung Liebenau auf Anfrage mitteilt, werde das Gebäude ohne Förderung renoviert und teilweise neu gebaut. Nötig wird eine Abgrabung hin zur Straße. Der neue Gebäudeteil wird einen Anschluss an den Bestand haben, wobei der nur teilweise erhalten bleibt.

St. Lukas Klinik steht dahinter

Nichts ändern wird sich an der Nutzung, wie Dobler bestätigt. „Betreiber ist die St. Lukas Klinik. Wie ursprünglich wird es zwei besondere Wohnformen für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung und einem komplexen Hilfebedarf geben. Die Platzzahl erhöht sich aufgrund der baulichen Besonderheiten in Absprache mit dem Landratsamt um zwei Plätze“, gibt er Auskunft

Integrierte Tagesstruktur ist ein Muss

Neu sind die Räumlichkeiten für eine integrierte Tagesstruktur. „Dies entspricht den Besonderheiten unserer Klientel, welche Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (ehemals FuB genannt) erhalten“ — dies macht dem Pressesprecher zufolge eine enge räumliche Anbindung notwendig. Vorgehalten werde eine sogenannte „Doppelstruktur“, das heißt: „Mitarbeitende werden gleichzeitig in der besonderen Wohnform und in der Förderung und Therapie eingesetzt, sodass jederzeit ein Wechsel zurück möglich ist.“

Weshalb die Nähe zur Klinik unabdingbar ist

Da es sich dabei um eine verstärkte Bebauung am Standort handelt, wollte die SZ wissen, wie dies mit dem Gebot der Dezentralisierung zusammengeht. „Eine dezentrale Möglichkeit ließ sich letztlich trotz intensiver Bemühungen aufgrund fehlender Grundstückalternativen im weiteren Umfeld nicht realisieren“, ist die offene Antwort darauf. Zumal es auch inhaltliche Gründe für eine Nähe zwischen Klinik und Wohnraum gibt. „Die Konzeption unserer sozialtherapeutischen Assistenzleistungen sehen eine multiprofessionelle Zusammenarbeit und enge Verzahnung von pädagogisch–pflegerischen Assistenzleistungen und medizinisch–therapeutischen Interventionen und Maßnahmen vor“, so Doblers Hinweis. Deshalb sei „die Nähe einiger Wohnangebote am Standort Liebenau zur St. Lukas–Klinik für die Betreuung und Versorgung des spezifischen Personenkreises unabdingbar“.

Schritte zur Dezentralität — hier zeigen sie sich

Die enge Verzahnung biete ein gutes Maß an Schutz und Unterstützung für Mitarbeitende, da im Krisenfall schnell personelle Unterstützung anwesend sei. Ulrich Dobler: „Das sozialtherapeutische Angebot kann auch nicht ausschließlich dezentral ausgerichtet sein Mit den Standorten Weilerhof, Vogt und den beiden Häusern in Stuttgart ist die St. Lukas–Klinik bereits Schritte in Richtung Dezentralität gegangen.“