Hunderte Kinder sind am Samstagabend wiederum mit ihren Eltern und Großeltern auf den Kirchplatz geströmt, um mit St. Nikolaus vorweihnachtliche Lieder zu singen, ihm Gedichte vorzutragen und natürlich auch um kleine Geschenke von ihm zu ergattern. Zum zweiten Mal hatten Kulturkreis und Geißbockfamilie Meckenbeuren zu dem 1999 vom Initiativkreis „bockstark“ ins Leben gerufenen vorweihnachtlichen Event auf den Platz vor der Kirche St. Maria eingeladen.

Schultes lobt „gelebtes Ehrenamt“

Trotz des exakt zum Veranstaltungsbeginn einsetzenden Regens war der Kirchplatz schon dicht bevölkert, als Bürgermeister Georg Schellinger den Nikolausmarkt 2023 eröffnete. „Ich finde es einfach wunderbar, dass so viele Kinder wieder da sind und auf den Nikolaus warten“, begrüßte der Meckenbeurer Schultes die kleinen wie großen Besucher. Sein Dank galt dabei den Organisatoren, den Mitarbeitern des Bauhofs und natürlich allen teilnehmenden Vereinen, sei dies doch ein „tolles Zeichen des gelebten Ehrenamtes“.

Ein Sack voller Überraschungen

Zehn Vereine - erstmals mit dabei die Feuerhexen und der Förderverein St. Georg - boten in ihren liebevoll geschmückten Hütten kulinarische Spezialitäten an, von schwäbischen Maultaschen, bei den Kindern beliebten Chicken Nuggets, leckeren Waffeln bis hin zum Kinderpunsch und dem fast schon obligatorischen Glühwein. Adventliche Lieder und Klänge waren von der Kiddy-Gruppe sowie dem Jugendorchester des Akkordeonclubs Meckenbeuren (Leitung Dagmar Mirl) zu hören.

Absoluter Höhepunkt sodann das Erscheinen von St. Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht. So erzählte Nikolaus seine Geschichte, und den Kindern war ihre Vorfreude und auch Aufregung anzumerken, als sie ihrerseits Gedichte oder Liedchen vortrugen. Dichtes Gedränge herrschte beim Verteilen der Geschenke, doch Nikolaus hatte für alle der über 350 Kinder eine Überraschung dabei.

„Einfach schön, in strahlende Kinderaugen zu blicken“

Rundum mit dem Verlauf des Nikolausmarktes zufrieden zeigte sich am Sonntagmorgen Harald Aßfalg. „Das Wetter war in der Tat nicht gerade erquickend, aber Sinn und Zweck der Veranstaltung sind erfüllt. Es ist einfach schön, in die strahlenden Kinderaugen zu blicken“, so der Kulturkreisvorsitzende.

So sieht es Gabriele Pfeiffer

Gabriele Pfeiffer von der Geißbockfamilie ist es ein Anliegen, den örtliche Unternehmern zu danken, die durch ihre Spendenbereitschaft erst ermöglicht hätten, dass die Kinder beschenkt werden konnten. Mit dem schlechten Wetter allerdings haderte sie. Sie wünscht sich, dass die Gäste im nächsten Jahr bei trockenem Wetter länger beim Nikolausmarkt verweilen und so den enormen Aufwand besser „kompensieren und wertschätzen“ könnten.