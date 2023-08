„Wer bestimmt eigentlich das Wetter? Was macht ein Astronaut? Wie wird man Pilot? Und wer erfindet ein Spiel?“ — diese und viele weitere Fragen ranken sich um „Die Welt der Berufe“. Zusammen mit dem Ravensburger Spieleland startet die Schwäbische Zeitung aufs Neue die beliebte Aktion „Fragt die Maus!“ .

Noch bis 3. September 2023 können Kinder ihre Frage direkt an die Maus stellen — wie das geht, wird im Folgenden ebenso erläutert wie die Gewinnchancen, die sich damit ergeben.

Mit etwas Glück wird die Frage dann am großen „Tag mit der Maus“ am Sonntag, 17. September, im Spieleland in Liebenau beantwortet. Dabei hilft neben der Maus und mehreren Experten aus der Region auch Moderator Ralph Caspers mit, der schon bei der Premiere des Formats im Jahr 2014 mit an Bord war. Wie damals dürfen sich die Besucher auf eine spannende Show freuen

„Hier kommt die Maus“ – und zwar am 17. September wieder in Begleitung von Ralph Caspers. (Foto: ah )

Ganz wichtig: Keine Frage ist „unmöglich“

Ein Vierteljahrhundert gibt es das Spieleland schon, und auch im Jubiläumsjahr stehen die Fragen der Kinder im Mittelpunkt. Gefragt werden kann alles, was Mädchen und Jungs zu verschiedenen Berufen interessiert. Beispiele gefällig? Das Leben eines Tierarztes lässt sich ebenso durchleuchten wie das eines Dinoforschers oder anderer außergewöhnlicher Berufe. Den Veranstaltern ist wichtig: Keine Frage ist „unmöglich“.

Ralph Caspers (Foto: Johannes Haas )

Am 2. September geht es in der SZ los

Gesammelt werden sie bis zum 3. September vom Ravensburger Spieleland. Und um für den großen Tag Appetit zu machen, stellen das Spieleland, die Maus und die Heimatzeitung in den Wochenend–Ausgaben der lokalen SZ ab dem 2. September 2023 beispielhafte Fragen vor, ehe es am 17. September 2023 soweit ist: Am „Tag der Maus“ kommt TV–Moderator Ralph Caspers in den Freizeitpark bei Meckenbeuren.

Auf die Besucher wartet dann eine clevere–lustige Show, in der einzelne Kinderfragen beantwortet werden. Deren Auswahl liegt bei einer Jury, die sich unter anderem aus Vertretern der SZ, des Spielelands, Professor Jörg Wendorff von der Hochschule Ravensburg–Weingarten und der Maus zusammensetzt.

Tag am Airport Frankfurt mit exklusiver Führung

Den Anreiz erhöht, dass sich tolle Preise gewinnen lassen. Unter allen SZ–Lesern, die Fragen mit dem Betreff „Schwäbische Zeitung“ einreichen, wird exklusiv dreimal ein Meet & Greet für zwei Personen mit Ralph Caspers persönlich verlost. Und: In Kooperation mit Condor lobt das Ravensburger Spieleland unter allen Einreichungen einen Tag am Airport Frankfurt mit exklusiver Führung durch ein Condor–Flugzeug aus — samt Übernachtung sowie An– und Abreise für bis zu zehn Personen.