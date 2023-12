Meckenbeurer Weihnachtsmusik feiert würdig ihr Jubiläum

Das Konzert am Stephanstag in der Kirche St. Maria ist in Meckenbeuren Tradition - schon zum 40. Mal luden Musiker und Sänger zum festlichen Ausklang der Weihnachtsfeiertage in die Kirche St. Maria ein. Für das Jubiläumskonzert der Meckenbeurer Weihnachtsmusik standen besondere musikalische Höhepunkte auf dem Programm.

„Ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut auf die Weihnachtsmusik“, sagte Pfarrer Josef Scherer im Grußwort. Er dankte allen Mitwirkenden für ein Konzert, bei dem sich die Zuhörer „mit hineinnehmen lassen können in die Freude der Weihnachtszeit“.

Wo das Licht in die Dunkelheit leuchtet

Den Anfang bei der musikalisch besinnlichen Stunde machte das Akkordeon-Orchester Meckenbeuren, das auf der Orgelempore Platz genommen hatte. Mit den „Internal Affairs“, dem bekannten „Earth Song“ und „Carol of the bells“ sorgten sie von Anfang an für winterlich-weihnachtliche Stimmung in der gut besuchten Kirche St. Maria.

Danach stellte sich neben der Weihnachtskrippe der „Da Capo Chor“ auf. Er präsentierte zwei traditionelle Gospelstücke, unter anderem das bekannte „God rest ye merry, gentlemen.“ Auch das dritte Lied vom Haus, dessen Licht in die Dunkelheit leuchtet, passte gut in die Stimmung in der Kirche.

Kirchenchöre lassen sich etwas einfallen

Die Kirchenchöre von St. Maria und St. Verena hatten für die Weihnachtsmusik ein gemeinsames Programm einstudiert, was Pfarrer Scherer ganz besonders lobte.

„Viele Sänger haben schon vor 40 Jahren mitgesungen sind also von Anfang an bei der Meckenbeurer Weihnachtsmusik dabei“, freute sich Manfred Keckeisen vom Kirchenchor Meckenbeuren.

„A Capella Namenlos“ kommt ausnahmslos gut an

Feierlich erklangen „Tochter Zion“ und die „Psallite“ von Michael Praetorius. Beide Chöre hatten für das Jubiläumskonzert außerdem ein neueres Stück einstudiert. Vielstimmig ließen sie gemeinsam das Weihnachts-Wiegenlid (“Christmas lullaby“) von John Rutter erklingen.

Musik dank Margret Baumann, Brigitte Götz, Thomas Stoppel

Erstmals gab es auch wieder einen Männerchor bei der Weihnachtsmusik. Die vier Sänger vom Männerchor „A Capella Namenlos“ präsentierten mit der „Gaudete“ einen lateinischen Chorgesang und erfreuten anschließend mit dem bekannten englischen Weihnachtslied „Winter wonderland“.

Ein Gitarrenquartett der Musikschule Meckenbeuren bereicherte das Programm mit der „Bagatelle“ und Sarabande, zwei zart gezupften Stücken.

Für die musikalische Begleitung zeichneten Margret Baumann, Brigitte Götz und last not least Thomas Stoppel verantwortlich. Er erfreute die Zuhörer mit dem „Winter“ aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi an der Orgel.

An diese beiden Projekte fließen die Spenden

Mit „Oh du fröhliche“ ließen die Sänger und Sängerinnen aller Chöre und die Kirchenbesucher, begleitet von der Orgel, die Weihnachtsmusik ausklingen. Für die schönen Darbietungen bedankten sich die Zuhörer mit anhaltendem Applaus. Und auch das ist eine schöne Tradition bei der Weihnachtsmusik. Der Eintritt ist frei, aber die Besucher spenden. Das Geld des Jubiläumskonzertes geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und an die Arche in Ravensburg - eine Lebensgemeinschaft für Menschen mit und ohne geistige Behinderung.