Meckenbeurer Traditionsgeschäft schließt Türen ‐ aber nicht ganz

Der Wandel macht vor Meckenbeurens Hauptstraße und Geschäftswelt nicht Halt. Das Traditionshaus Schreib- und Spielwaren Gresser befindet sich im Teilräumungsverkauf, an dessen Ende die Schließung des Geschäfts steht ‐ mit einer bedeutsamen Ausnahme. „Der Modellbahnbereich geht weiter“, ist Inhaberin Ursula Sulger und ihrem Mann Harry wichtig.

4711, das ist in Meckenbeuren und darüberhinaus eine bekannte Telefonnummer. Sie gehört zu Schreib- und Spielwaren Gresser ‐ jener Firma, die Bruno Gresser 1946 in der schweren Zeit nach dem Weltkrieg gründete. Die Anfänge gingen im elterlichen Wohnhaus in der Ravensburger Straße über die Bühne: Hier war ein 14 Quadratmeter großes Zimmer freigeräumt und zum Ladenlokal geworden. Papier und Schreibwaren wurden verkauft ‐ oder auch getauscht, etwa Äpfel gegen Schulhefte.

Umzug im Frühjahr 1954

Tochter Ursula Sulger führt das Geschäft seit 39 Jahren in der Hauptstraße 8, hier war der Neubau 1953 und der Umzug im Frühjahr 1954 erfolgt. Aufgrund des stetigen Wachstums wurden die Geschäftsräume dreimal vergrößert.

Im kleineren rechten Gebäudeteil werden die Modellbahnen weiter ihre Freunde und Branchenkenner nach Meckenbeuren locken. Davon abgesehen ist die Schließung eines Traditionsgeschäftes in der Hauptstraße zu beklagen. (Foto: rwe )

In Nachfolge ihres Vaters Bruno Gresser leitet Ursula Sulger seit fast vier Jahrzehnten das Traditionsgeschäft in der Hauptstraße. (Foto: rwe )

Angesichts ihres nahenden Rentenalters, eines fehlenden Nachfolgers und der Situation in der Branche sagt sie: „Es ist jetzt halt soweit.“ Als Einschnitt für den Einzelhandel ist ihr die Coronazeit noch gegenwärtig. Zwar hat auch die nichts am guten Ruf des Geschäfts über die Gemeindegrenzen hinaus zu ändern vermocht. Doch ist die Lage nicht einfacher geworden, bei der Sulgers unverändert merken, dass gerade ältere Menschen dankbar für die persönliche Beratung sind. „Das ist das einzige, mit was du als Fachhandel punkten kannst“, weiß Ursula Sulger um die Rahmenbedingungen im Internet-Zeitalter.

Ermäßigungen von 20 bis 50 Prozent

Und weiter: „Das tut mir leid für unsere Stammkundschaft“, dankt die Geschäftsinhaberin allen, die den Weg nach Meckenbeuren eingeschlagen haben und dies für den Teilräumungsverkauf gerne noch bis zum Jahresende tun dürfen. Er bezieht sich auf den Schreibwarenbedarf und allgemeine Spielwaren, bei denen der Abverkauf nach einem Punktesystem vor sich geht: Je nach Farbe des Aufklebers sind Ermäßigungen um 20,30 oder 50 Prozent angezeigt.

Unvergessen: Bruno Gresser verstarb 2016 im Alter von 92 Jahren. Mit 22 hatte er gleich nach dem Zweiten Weltkrieg das Schreib- und Spielwarengeschäft gegründet. (Foto: sza )

Ausgenommen sind ,unsere Eisenbahner“, wie Sulgers sagen. Darin zeigt sich die große Verbundenheit zur Modelleisenbahn (und zu den Menschen dahinter), die der 2016 verstorbene Bruno Gresser dank Geschäftsbeziehungen zur Göppinger Firma Märklin bereits 1955 mit ins Sortiment aufnahm und die im gewohnten Teil des Ladens ihren Platz behält. Ein kleiner Plausch samt Fachsimpelei sind also weiterhin möglich...

Zeitgeschichtliches Dokument: Anlässlich des 50-Jährigen von Schreib- und Spielwaren Gresser ist 1996 diese Aufnehme entstanden, mit Sabine Bendel, Ursula Sulger, Karin Herb, Harry Sulger, Rita Gaub sowie Magdalena und Bruno Gresser. (Foto: rwe )

Was mit dem frei werdenden Räumlichkeiten geschieht, ist noch offen. Eine Neuvermietung schließt Ursula Sulger nicht aus: „Wenn wir wissen, wer in Frage kommt, können wir zielgenau renovieren“, skizziert sie das weitere Vorgehen.

Bei dem prägt freilich erst einmal der Teilräumungsverkauf die Gedanken. „Bitte einlösen“, erinnert Ursula Sulger an die Gutscheine (gerade auch für Kinder), die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Zwei langjährigen Verkäuferinnen gilt besondere Anerkennung. Rita Gaub ist seit 1996 mit an Bord. Ihr und der seit 2004 dem Geschäft treu verbundenen Ilona Bürkner gilt der Dank von Ursula Sulger für die große Unterstützung in all der Zeit.