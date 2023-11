Ende Oktober hat das Magazin Focus Tierdoktor seine jährliche Liste der empfehlenswerten Praxen und Kliniken veröffentlicht. Auch die Anicura Tierarztpraxis in Meckenbeuren gehört mit einem Score von 81 zu den 1471 empfohlenen Praxen.

„Wir haben uns riesig darüber gefreut und sind sehr stolz darauf, dass unsere Leistung solch eine Anerkennung zufolge hatte“, sagt Denise Schnurr vom Anicura Praxisteam in Meckenbeuren „Wir sind aktuell acht in Teilzeit arbeitende Tierärzte und sieben tiermedizinische Fachangestellte. Es sind immer zwei bis drei Tierärzte im Dienst“, beschreibt sie die Größe von Anicura am Ort.

Behandelt werden hauptsächlich Hunde und Katzen. Mit Elisa Wüst sei zusätzlich eine Vogel- und Reptilienspezialistin und mit Katharina Wehler eine Heimtierexpertin zugegen „Fische behandeln wir (bisher) nicht,“ erzählt Schnurr.

Am Anfang: Ein Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere

Die Geschichte der Praxis in Meckenbeuren reicht bis in den Dezember 1997 zurück. Begründet hat sie Ulrich Göggerle als Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere in der Bahnhofstraße ‐ in dem Neubau an der Stätte, wo zuvor der Hof Martin angesiedelt war.

Seit 1997 gibt es das Haus in der Bahnhofstraße 13, an dessen Stelle zuvor der Hof Martin zu finden war. (Foto: Karin Schütrumpf )

Die Erweiterung im Gebäude erfolgte anno 2007. Dann der nächste Schritt, als auf Initiative von Göggerle und Thomas Rieker die Kleintierklinik am Hochberg in Ravensburgs Weststadt gegründet wurde. Im März 2015 wurde der Name in „Anicura Kleintierspezialisten Ravensburg“ geändert.

Vom Geschäftsführer dort wechselte Göggerle 2019 als Chief Medical Officer zu Anicura und arbeitet seit 2021 als Vice President Medical Educational Pathways für Mars Veterinary Health International.

Weg führt von Anicura zu Mars

Innerhalb der Mars Tierklinik Gruppen ist er damit für Aus- und Weiterbildung zuständig. Zum Hintergrund: Sieben Jahre nach ihrer Gründung kam die ursprünglich schwedische Firma Anicura (als Anbieter für tierärztliche Versorgung) im November 2018 zum amerikanischen Konzern Mars.

Von Beginn an war die Praxis in Meckenbeuren Anlaufstelle für alle Tierhalter, die ein Tier vermissten und für die Menschen, denen ein Tier zugelaufen war. „Das ist auf alle Fälle immer noch so“, sagt Denise Schnurr: „Wir arbeiten sehr eng mit dem Tierschutzverein Tettnang und den Tierfreunden/Tierärztepool Meckenbeuren zusammen“, berichtet sie.

Anicura hat in Bahnhofstraße seit 2016 das Sagen

Seit 2016 gehört die Praxis in Meckenbeurens Bahnhofstraße zum Anicura-Konzern. Dessen Angaben zufolge werden an mehr als 490 Standorten in 15 Ländern jährlich mehr als 4,5 Millionen Haustiere behandelt. An 76 Standorten in Deutschland beschäftige Anicura über 3000 Mitarbeitende.

„Die Tierarztpraxis Anicura Meckenbeuren hat Bestnoten von ihren zufriedenen Kunden und Kundinnen erhalten,“ sagt Daniela Cleven als General Manager bei Anicura Deutschland. Sie freue sich, „das diese Auszeichnung das Engagement der Mitarbeiter würdige“. Insgesamt seien weitere 47 Anicura Tierarztpraxen ausgezeichnet worden.

Das Magazin Focus Tierdoktor befragte für die Liste online 24.000 Tierhalter. Zur Auswahl standen nach Angaben des Magazins 9728 Tierarztpraxen und Tierkliniken in Deutschland. Darüber hinaus konnten die Befragten auch andere Tierarztpraxen bewerten. 1471 Praxen und 119 Tierkliniken schafften es in die Liste.

Für die Bewertung wurde für jede Praxis, für die eine Mindestanzahl von Bewertungen abgegeben wurde, ein Gesamtscore berechnet, der sich aus den Punktwerten für jedes einzelne abgefragte Kriterium errechnet.

Das sind die Kriterien für TOP-Tierarztpraxen

Gefragt wurde nach der Infrastruktur und den Praxisräumen. Dazu gehören neben der Erreichbarkeit und den Parkmöglichkeiten, Sauberkeit, Atmosphäre und Modernität der Räume. Gefragt wurde auch, ob alle für das eigene Tier nötigen Untersuchungen und Eingriffe mit den Gerätschaften der jeweiligen Praxis durchgeführt werden können.

In der Kategorie Service Orientierung wurden Freundlichkeit des Personals, Wartezeiten und Transparenz bei den Behandlungskosten abgefragt. Unter Behandlung ging es um Dauer und Erfolg der Behandlung, das Wohlbefinden der tierischen Patienten und ob die Behandler auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Eine Rolle spielte auch der Gesamteindruck der Praxis.

Aus dem Bodenseekreis steht zudem die Praxis Andreas Thiele in Friedrichshafen (Score 96) auf der Focus Liste der TOP-Tierarztpraxen. Sie wurde in allen drei Kategorien in der Liste als exzellent bewertet.