Meckenbeurer Sternsinger sammeln knapp 30.000 Euro

(gä) - Sternsingen hat sich auch 2024 gelohnt - und dies nicht nur für die 140 engagierten Buben und Mädchen der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren, sondern vor allem für die Kinder in Amazonien. Für sie waren die Sternsinger aus Meckenbeuren, Kehlen und Brochenzell in den Tagen vor Dreikönig unterwegs und konnten dabei 29.474,65 Euro ersingen. Damit liegt die Spendensumme einen knappen Tausender über dem Vorjahresergebnis.

Das Amazonasbecken im Blick

In den Gottesdiensten am Dreikönigstag dankten die Sternsinger für die Großherzigkeit und die Freundlichkeit, mit der sie in den allermeisten Fällen aufgenommen wurden. „Gemeinsam für unsre Erde in Amazonien und weltweit“ hatte 2024 das Motto der „Aktion Dreikönigssingen“ gelautet, der weltweit größten Solidaritäts- und Hilfsaktion von Kindern für Kinder.

So galt es, den Weihnachtssegen in die Häuser zu tragen, auf den respektvollen Umgang mit Mensch und Natur hinzuweisen und um Spenden für die Altersgenossen in Amazonien zu bitten. Dass die Sternsinger auch mit reichlich Süßigkeiten bedacht wurden, freut die Kinder ebenso und soll sie ermuntern, auch im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein.