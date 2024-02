Meckenbeurer Rathaussturm: Keine Schonung für den „lieben Schorsch“

Im Vorjahr, seinem ersten Jahr im Amt, hatten sie ihn geschont - beim Rathaussturm 2024 hingegen hakten Meckenbeurens Narren beim Bürgermeister nach. Von der Gemeindeverwaltung erwartet und bewirtet bevölkerten Brochenzeller und Hangenweible sowie Schussenbole und Schussenteufel am Gumpigen die Treppen und Flure. Fetzig und lautstark wurden sie von Fanfarenzug Brochenzell und Lumpenkapelle Meckenbeuren gepusht.

Wenn es mit der Rückmeldung mal dauert...

Nach der Begrüßung durch Ralf Müller für Brochenzells Zunft wandte sich Berthold Sommerfeld direkt an den Hausherrn: „Lieber Schorsch“ leitete Kehlens Zunftmeister den musikalisch-närrischen Jahresrückblick ein. „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“ fehlte da ebensowenig wie die Erkenntnis „Dieser Weg wird kein leichter sein“.

Was offenbar auch für eine langwierige Terminfindung zwischen Schussenbole und Rathaus galt, von der der Refrain kündete: „Wunder gibt es immer wieder.“

Beim Barte des Schussenteufels

„Ein Narr vergibt, aber er vergisst nicht“ - unter diesem Motto forderte Schussenteufel Sascha Kikaj den Rathaus-Chef dann zum Spiel samt Wetteinsatz: Verliert Schellinger, kommt von ihm ein Betrag für einen guten Zweck. Verliert Kikaj, ist es um seinen Bart geschehen.

Anlass der Wette war, dass Schellinger bei Kehlens Dorffasnet Sascha zu „Simon“ gemacht hatte. Dementsprechend ging es darum, wie gut das Gemeindeoberhaupt seine Schäflein kennt. Von den vier anwesenden Zünften kamen (teils ältere) Porträtfotos zum Vorschein, die der Schultes hervorragend zuzuordnen wusste.

„Georg war gut“, aber halt nicht gut genug

Bis auf eines - eine jugendlich anmutende Aufnahme seines Gegenübers Sascha Kikaj. Und wenngleich es mit den Vornamen auch sehr gut klappte, fiel das Fazit des obersten Schussenteufels doch eindeutig aus: „Georg war gut, aber er hat verloren.“

Schellinger reist per Anhalter

Ein direkte Revanche schloss sich am Darts-Automat an, bei dem die Zunftmeister mit dem Rathaus-Chef ihre Treffsicherheit maßen. Letzterer hatte das Rathaus-Motto „Weltall“ zu einer Reminszenz an das in seinem Geburtsjahr erschienene Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“ genutzt. Handtuch, Bademantel und T-Shirt erinnerten an den Douglas Adams Klassiker von 1979.

Patrick Gohls Erfolgsrezept

Nicht überliefert ist, wer beim Darts und wer beim Tischkicker die Oberhand behielt. Letzteres wird rathausintern am Nachmittag des Gumpigen ausgetragen und hatte bei der Premiere im Vorjahr das Duo Patrick Gohl/Ralf Schwaiger zum Sieger. Das Erfolgsrezept verriet der Mann aus der Bauverwaltung: „Du musst mit jemand aus dem Jugendreferat zusammenspielen - die können Tischkicker.“