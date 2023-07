„Waren Hackschnitzel denn nicht unwirtschaftlich?“ — das hat Gemeinderat Eugen Lehle gefragt. Anlass bot das Vorhaben des Regionalwerks Bodensee, mit dem Investor „Engie“ eine Nahwärmeversorgungsgesellschaft für Tettnang zu gründen. Weil Meckenbeuren eine von sieben Gesellschafterkommunen des Regionalwerkes ist, war das Meckenbeurer Ratsgremium befragt.

Alle Gemeinden sind um Zustimmung gefragt

Das Nahwärmenetz soll in Tettnang nicht nur das Manzenberg–Schulzentrum und öffentliche Gebäude wie Rathaus und Schloss mit Wärme versorgen, sondern auf Wunsch auch private Nutzer. Dazu will das Regionalwerk eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes mit „Engie“ gründen und an der Seestraße neben der Auffahrt zur B467 ein überwiegend mit Hackschnitzeln betriebenes Heizkraftwerk errichten.Tettnangs Gemeinderat hat dem zugestimmt — doch auch Meckenbeuren, Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Neukirch und Oberteuringen sind als kommunale RWB–Gesellschafter einbezogen. „Den Einstieg möchte ich ausdrücklich unterstützen“, warb Bürgermeister Georg Schellinger.

„Warum nur Tettnang?“

In Meckenbeuren hatten die Gemeinderäte einige Fragen zum Projekt. Warum nur Tettnang? „Plant das Regionalwerk auch in anderen Gemeinden tätig zu werden?“ wollte Peter Banholzer (FW) wissen. „Warum wurden die anderen Gemeinden nicht mit ins Boot genommen“, fragte Karl Gälle (CDU). „Wir fangen mit Tettnang an. Diese Gesellschaft wird nur für Tettnang gegründet“, antwortete Claus Bulling, kaufmännischer Leiter im Regionalwerk: „Wenn es Nachfrage aus Meckenbeuren oder anderen Gemeinden gibt, würden wir neu mit Engie sprechen.“ Die Gesellschaft sei offen für Anfragen aus anderen Gemeinden. Das ermögliche auch der geplante Gesellschaftervertrag, so Schellinger.

Heizen mit Hackschnitzeln und die CO2–Bilanz

Vor zwei Jahren hat Meckenbeuren seine Heizzentrale erneuert, die Sporthalle, Schulzentrum, Kinderhaus Buch und Rathaus mit Wärme versorgt. Damals wie jetzt interessierten sich die Gemeinderäte für die eingesetzten Energieträger. Fürs Nahwärmenetz sollen zunächst zwei Hackschnitzelkessel und als Reserve ein Gaskessel errichtet werden. Das Blockheizkraftwerk unter der Halle in Buch wird mit Gas betrieben.

Der Kamin an der Sporthalle in Buch kündet davon: Hier ist die Heizzentrale für öffentliche Einrichtungen. (Foto: scht )

„Damals hat man uns gesagt, Hackschnitzel seien unwirtschaftlich“, erinnerte sich Eugen Lehle. „Was hat sich jetzt geändert?“, so seine Frage und: „Und wie lange hat man diese Menge an Holz überhaupt zur Verfügung?“. Denn, so der Rat der Freien Wähler: „Für die CO2 Bilanz bringt Heizen mit Hackschnitzeln gar nichts,“ daher sei die ganze Sache „zu kurz gedacht“, kritisierte er.

Holz — oder doch lieber Gas?

„Momentan lieber Hackschnitzel als Gas“, meinte Michael Schöberl als Technischer Leiter des Regionalwerks. Für Hackschnitzel gäbe es eine Liefergarantie von zehn Jahren. Die Gesellschaft sei angehalten wirtschaftlich zu arbeiten, so Schöberl. Eine Wärmenetzplanung wird auch Meckenbeuren machen müssen, verwies Gunter Burger (FW) aufs anstehende Heizungsgesetz. „Wie teuer wird eine Kilowattstunde für den einzelnen Abnehmer sein?“ wollte er wissen. Wer angeschlossen ist, habe keinen Einfluss auf den Preis mehr, gab er zu bedenken. „Über die Preise können wir noch nichts sagen“, antwortete Schöberl. Diese würden aber wettbewerbsfähig sein. „Sonst hätten wir den Zuschlag nicht bekommen“, meinte er, und: „Je mehr Kunden, desto besser wird das Netz ausgelastet und desto günstiger kann es werden“.

Was gegen Wärmepumpen spricht

Zum Tettnanger Projekt stellte Schellinger klar: „Ich gehe davon aus, dass es für dieses Wärmenetz keinen Anschlusszwang geben wird.“ Anette Kramer (FW) wollte wissen, warum dabei keine Wärmepumpen eingesetzt werden sollen. Für die sei mehr Platz und mehr Kapital erforderlich gewesen, erklärte Schöberl. Trotz der vielen Fragen stimmte der Gemeinderat bei einer Neinstimme der Gesellschaftsgründung zu.