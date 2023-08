Mit seinem Eis für Hunde hat der Meckenbeurer Christian Scaletta schon tausende Hundeherzen erobert, nun möchte er auch Löwen damit überzeugen — nämlich die Investoren in der TV–Sendung „Die Höhle der Löwen“. Am 4. September zeigt der Fernsehsender Vox die zweite Folge der neuen Staffel, einer der Kandidaten ist der Meckenbeurer Christian Scaletta mit seinem Bello–Eis.

Die Show stellt mutige Gründer und deren innovative Produkte und Geschäftsideen vor. Dabei versuchen die Kandidaten, fünf erfolgreiche Unternehmer, die sogennanten Löwen, von ihrem Vorhaben zu überzeugen.

Neufundländer Fly ist beim Pitch für das Bello-Eis mit dabei, aber auch die Investoren dürfen mal kosten, schließlich ist das Hunde-Eis auch für Menschen bedenkenlos genießbar. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Mit dabei sind in der aktuellen Staffel Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Janna Ensthaler, Tillman Schulz sowie Tijen Onaran. Die millionenschweren Unternehmer wechseln sich dabei auf den fünf Stühlen ab. Das Ziel der Kandidaten ist es, einen oder mehrere von ihnen dazu zu bringen, zu investieren.

Tierische Unterstützung ist mit dabei im Studio

Ob ihn das mit seinem Hundeeis gelungen ist, dazu darf Christian Scaletta vor Ausstrahlung der Sendung noch nichts sagen. Die Aufzeichnung fand bereits im Februar statt, erzählt er. Nachdem er mit Bekannten die Sendung angesehen hatte und einen anderen Kandidaten sah, der Hunde–Kekse vorstellte, kam ihm die Idee für seine eigene Teilnahme.

Da war ich schon sehr aufgeregt. Christian Scaletta

„Ich habe eine E–Mail geschrieben mit meiner Bewerbung und dann folgte ein langer Casting–Prozess“, schildert er. Unter anderem musste er für den mehrstufigen Auswahlprozess ein Video einreichen. Für die Aufzeichnung ging es dann nach Köln — für ihn das erste Mal in einem Fernsehstudio. „Das war schon sehr aufregend“, erinnert er sich.

Nefundländer Fly ist als Unterstützung mit dabei und zeigt, wie gut das Eis schmeckt. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

In der Sendung müssen die Kandidaten ihre Idee in einem sogenannten Pitch vorstellen und dabei die Löwen in kurzer Zeit von ihrem Projekt überzeugen. Unterstützung hatte der 40–jährige Meckenbeurer dabei von Fly, einem Neufundländer. Weil die Reise für seine eigene Hündin Lilly zu anstrengend gewesen wäre, organsierte Christian Scaletta den Hund von Bekannten aus der Nähe von Köln für die Aufzeichnung der Sendung.

Hundeeis kommt gut an

Auch darüber, wie der Pitch genau abgelaufen ist, muss der Italiener aktuell noch Stillschweigen bewahren. „Es war alles sehr geheimnisvoll, weil die Kandidaten und die Löwen sich vorab nicht sehen dürfen“, erzählt er und gibt zu: „Da war ich schon sehr aufgeregt.“

Jeder Kandidat hat nur einen Versuch, der sitzen muss. Gelingt es den Gründerinnen und Gründern, einen Investor zu gewinnen, erhalten die Löwen im Gegenzug Unternehmensanteile.

Bei Christian Scaletta lautete das Angebot an die Löwen: 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile an Bello–Eis. Angefangen hat der Meckenbeurer damit, sein Hundeeis in 50 Eisdielen in der Bodenseeregion anzubieten.

Die Nachfrage stieg schnell, inzwischen sei sein Bello–Eis in rund 150 Eisdielen in vier Bundesländern erhältlich, sagt Scaletta. In der Zukunft soll es das Eis für Vierbeiner nicht nur in Eisdielen geben, sondern auch in den Kühlregalen im Einzelhandel.

Was im Bello–Eis enthalten ist

Christian Scaletta kam vor 17 Jahren aus Italien nach Deutschland und arbeitet als Berater für Eisdielen am Bodensee. So lag es nahe, dass er ein Eis für Hunde entwickelte, seine eigene Hündin war dabei geduldige Testerin. Denn gewöhliches Eis ist für Hunde teils schädlich aufgrund seiner Inhaltsstoffe.

Christian Scaletta hat ein Eis für Hunde entwickelt, am 4. September ist er damit in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Bello–Eis dagegen können Hundebesitzer bedenkenlos ihren Fellnasen geben. Es ist vegan, laktosefrei und enthält keinen Industriezucker. Als Grundlage dient Reismilch, außerdem enthalten sind Agavendicksaft, Kokosnussöl, sowie Guarkernmehl und Johannisbrotkernmehl als natürliche Verdickungsmittel.

Wie sich Bello–Eis bei „Die Höhle der Löwen“ schlägt, kann das Fernsehpublikum am Montag, 4. September, um 20.15 Uhr auf Vox verfolgen. Christian Scaletta will natürlich ebenfalls einschalten, sagt er: „Ich werde die Sendung gemeinsam mit meiner Familie schauen und danach noch in größerer Runde mit Freunden und Bekannten in Brochenzell“, kündigt er an.