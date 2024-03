Meckenbeurer Moment der Gänsehaut

In Wirklichkeit gibt es sie gar nicht so oft, diese elektrisierenden Momente im Leben eines Lokaljournalisten. Umso mehr bleiben sie in Erinnerung. Sie sind nicht vorhersehbar, tauchen unverhofft auf - dieser Tage, als die Freien Wähler Meckenbeuren von ihrer Nominierungsversammlung für den Gemeinderat Text und Bild zusenden.

13 Männer, sechs Frauen. Kurz nachgezählt und tatsächlich: Auf dem Bild befinden sich sechs Frauen. Unter den Frauen: Elisabeth Kugel. Mittendrin und mit dem Daumen nach oben. Das wäre der Hammer - will die vormalige Bürgermeisterin etwa Meckenbeurer Gemeinderätin werden?

Ehemalige Bürgermeisterin als Rätin?

Schnell in den Text geschaut, da kommt sie aber nicht vor. Weder als Kandidatin (deren Namen in dieser ersten Textversion in Gänze ungenannt bleiben) noch anderweitig. Nochmals nachgezählt. Sechs Kandidatinnen sollen es sein (textlich), und sechs Frauen sind es (bildlich).

Wow. Da nimmt vor dem inneren Auge doch schon Gestalt an, wie die Ex-Bürgermeisterin den Jetzt-Bürgermeister auf den hohen Schuldenstand anspricht. Oder sich um den Posten als stellvertretende Bürgermeisterin bewirbt...

„Du recherchierst zu viel“ - einer der Kollegen hatte dies schon vor Jahren bemerkt. Und tatsächlich bedeutete solches auch diesmal das Ende erhoffter Aufdeckungs-Ehren: Statt des eben skizzierten Konstrukts mit der Vision „Ex-Bürgermeisterin versus Bürgermeister“ vor voll besetztem Meckenbeurer Rathaussaal löst sich alles in Wohlgefallen auf, wie FW-Vorsitzender Marc Fetscher auf Rückfrage und in einer zweiten Textversion (mit Namen) erläutert.

Empfohlene Artikel Meckenbeuren Freie Wähler haben sechs Frauen und 13 Männer auf der Liste q Meckenbeuren

Des Rätsels Lösung:

Elisabeth Kugel war als Kreisvorsitzende der Freien Wähler (und Kandidatin für den Kreistag) auf dem Bild vertreten. Stattdessen fehlte mit Selina Ströbele die sechste Kandidatin.

Aber kurz war es elektrisierend...