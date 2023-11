„Ist der Adler noch der Adler?“ Ja, sagt Bryan Eberle für die Eigentümerseite auf SZ-Anfrage. Dass dies in Meckenbeuren eine relevante Frage ist, hat zwei Voraussetzungen. Zum einen den besonderen Status des historischen Gasthauses an prägnanter Stelle im Ortskern, zum anderen die jüngste Umfirmierung hin zum Lieferservice Lupo.

Im Spätherbst ist sie erfolgt. Italienische Küche wird seitdem von der Hauptstraße 1 aus ausgeliefert, bestellen lässt sie sich im Haus, telefonisch oder online. Für den Lieferservice ist im Impressum der Homepage (www.pizza-lupo-meckenbeuren.de) Kashif Zia Warraich als Ansprechpartner ausgewiesen. Die Speisekarte bietet Pizzen, Pasta, Risotto, Salate, aber auch Burger, Fingerfood und Dessert ‐ alles nach Hause lieferbar.

Zu spät für Baubeginn im Oktober

Auch abseits dessen ist die markante Kreuzung von Bundesstraße und Bahnhofstraße im Umbruch. Bis Frühjahr 2025 soll die Baustelle am gegenüberliegenden Alte-Schmiede-Platz zwei prägenden Bauten gewichen sein, deren Ausmaße mittlerweile erkennbar sind. In dem viergeschossigen Gebäude soll es Gewerbeflächen und Gastronomie im Erdgeschoss sowie darüber 52 vollmöblierte Longstay-Appartements geben sowie im dreigeschossigen Gebäude 25 klassische Mietwohneinheiten.

Auch verkehrlich verändert sich der Kreuzungsbereich, kommt doch endlich die Vollsignalisierung. Die Lösung erfolgt unter Federführung des Landratsamts, da es sich um eine Bundes- bzw. Landesstraße handelt. Der erhoffte Start (“im Oktober“) der Arbeiten ist passé, nun ist die Hoffnung, dass es im November losgeht. Unklar ist, ob sich damit auch die Fertigstellung bis Frühjahr 2024 verzögert. Nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger und Radfahrer sollen davon profitieren.

Namensgebung mit Tradition „soll so bleiben“

„Ist der Adler von der Umgestaltung der Kreuzungs-Situation betroffen?“, wollte die SZ von Bryan Eberle wissen. „Das Gebäude selbst ist nicht betroffen“, sagt er, vermutet aber, dass die Umbauten mit Straßensperrungen einhergehen. „Da hoffe ich nur, dass wir vorab von den Abläufen gut informiert werden, dass alles so reibungslos wie möglich seinen Weg geht“, blickt er voraus.

Den „Adler“ wird es aus seiner Sicht weiter geben, auch wenn es keine Gaststätte dieses Namens mehr gibt.

Also für mich ist das Gebäude selber immer noch der Adler, auch wenn jetzt der Lieferservice Lupo die Räumlichkeiten betreibt. Bryan Eberle

Seit Jahrhunderten sei das Gebäude so bekannt ‐ „also soll es auch so bleiben“, so Eberle.

Das tut sich kurz-, das mittelfristig

Veränderungen dürfen, ja müssen aber durchaus sein. Befragt zu baulichen Maßnahmen sagt Bryan Eberle: „Ja, die oberen Etagen des Adler werden saniert und erneuert, auch die Fassade und der Parkplatz sind in der Warteschlange für Sanierungsmaßnahmen. An der Kegelbahn ist momentan nichts geplant, aber sie ist weiterhin voll funktionsfähig.“ Sobald die Sanierungsarbeiten innen abgeschlossen sind, werde die Kegelbahn wieder in Betrieb genommen.

Zur Historie des Hauses

Im „Adler“ hatten Meckenbeurer Ratssitzungen schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts stattgefunden. Ausgeschlossen war, dass dabei ein anderer Gastwirt zugegen war. Die 1819er-Verfassung gab vor, dass niemand, der eine Gastwirtschaft betrieb, Gemeinderat werden durfte.

„Adler“-Wirt Locher war dem Meckenbeuren-Kenner Josef Friedel zufolge 1854 gar verhaftet worden und nach Tettnang in Arrest gekommen. Sein Vergehen: Er hatte den Kaiseradler auf dem Rechnungsformular seines Gasthauses geführt.

Gründungslokal für den Musikverein ‐ und mehr

Dorfwirtschaft im besten Sinne des Wortes war der „Adler“ in diesen wie in den Folgejahren. Hochzeit wurde ebenso gefeiert wie Fasnet (etwa der Sportlerball des TSV) oder der alljährliche Basar der Kirchengemeinde. Versammlungen gingen nicht in Vereinsheimen oder Gemeindehäusern über die Bühne, sondern im „Adler“. Später wurde dort ein Abo-Mittagsessen geboten, und allzeit hatte am Stammtisch Kommunalpolitik Hochkonjunktur.

Im Adler wurden 1918 die Kriegsheimkehrer empfangen und 1923 der Musikverein Meckenbeuren gegründet, dessen Festumzug zum 100-Jährigen im Sommer denn auch am Gründungslokal begann.

Vollautomatische Kegelbahn seit 1969

Neu ins Blickfeld der Meckenbeurer geriet das Gasthaus 1955, als die Wirtsleute Hilde und Ludwig Schneider dem Adler neuen Schwung verliehen. 1969 ließ sich nach dem Abriss des alten Saals und einem Neubau inklusive vollautomatischer Kegelbahn die Wiedereröffnung feiern. Bockbierfeste, Jugendtänze, Tanzkurse und eine der ersten Jugenddiscos der Region machten das Jahresprogramm aus. Nach dem Rückzug der Schneiders (1977) etablierte sich in den Räumen des Adlers über Jahre eine gut gehende Pizzeria. Mehrere Pächterwechsel folgten dann bis in die heutige Zeit ‐ stets als „Adler“.