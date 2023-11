Die Firma Yuri in Meckenbeuren ist eines der drei Weltraum-Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um einen End-to-End-Service für Experimente in der erdnahen Umlaufbahn anzubieten. Die Schwäbische Zeitung hat bei Felix Steiner und Maria Birlem von Yuri nachgefragt, was sich hinter dem Projekt verbirgt, das den Namen EVA trägt.

Was ist das Ziel der neuen Kooperation?

Felix Steiner: Mit EVA möchten wir der Europäischen und Deutschen Raumfahrtindustrie zeigen, dass es bereits Start-ups (wie beispielsweise Rocket Factory, Atmos und Yuri) in Deutschland und Europa gibt, welche die komplette Wertschöpfungskette abdecken, um Forschung in der Schwerelosigkeit, im Weltall, möglich zu machen: Launch (deutsch: Start, Anm. der Redaktion) (Rocket Factory Augsburg), Weltraumkapsel (Atmos Space Cargo), Forschungsanlage (Yuri). Wir bieten dabei einen deutschen Ersatz zur ISS (International Space Station, internationale Raumstation) an.

Was bringt die Kooperation speziell für die Firma Yuri in Meckenbeuren?

Felix Steiner: EVA bietet uns einen weiteren Zugang zum All und wir möchten mit dem Projekt den deutschen Staat als Ankerkunden in die Pflicht rufen, zu tun, was sie in der neuen Raumfahrtstrategie verkündet haben.

Yuri war kürzlich in der Wilhelm-Schussen-Schule und hat mit Drittklässlern einen Weltraumtag mitgestaltet. Wie ist die Aktion angekommen?

Maria Birlem: Die Kinder waren sehr gut drauf. Sie hatten enormes Wissen und noch viel mehr Fragen. Das Basteln eigener Raketen und Befüllen, Bedrucken und dann auch der Start auf dem Sportplatz von 16 Raketen war ein echtes Highlight. Bei jeder Rakete schallte laut der Countdown über den Platz.

Was wollten denn die Schülerinnen und Schüler von Ihnen wissen?

Maria Birlem: Die SchülerInnen wollten vor allem wissen, wie es im Weltraum ist, wie eine Rakete funktioniert und wie man Astronaut wird. Danach ging es vor allem darum, wie ein Astronaut lebt, duscht und zur Toilette geht.

Was ist ein „end-to-end microgravity service“? Wie würden Sie das für die Drittklässler aus der Grundschule erklären?

Maria Birlem: Bei unserem End-to-End-Service bringen wir Experimente von Wissenschaftlern in den Weltraum. Wir kümmern uns hier um die Organisation und die Wissenschaftler können sich auf das Experiment konzentrieren. Hier geht es um die Sicherheitsmaßnahmen, die Koordination mit der Raketenfirma, dem Labor vor Ort und alle Zolldinge und Versandgeschichten. Und bei einem Flug ins All gibt es wirklich viele Sachen zu organisieren. Ansonsten produzieren wir gerade unsere eigenen BioTech-Produkte mit und im Weltraum, bauen unsere erste eigene Anlage für Experimente im Weltraum und auch neue Minilabore. Der nächste geplante Flug zur ISS ist für Anfang/Mitte Juni auf SpaceX-31 geplant.