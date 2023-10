Es brennt in der Schreinerei Hager im Gewerbegebiet Ehrlosen. Drei Mitarbeiter, die einen Löschversuch unternehmen, gelten als vermisst. In der allgemeinen Hektik kommt es zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Helfer durch einen umstürzenden Holzstapel eingeklemmt wird: Die Jahreshauptübung ist eine echte Herausforderung für die Feuerwehr Meckenbeuren.

Wenn ein Feuerwehreinsatz von den Klängen des Spielmannszuges eingeleitet wird, dann sind Zaungäste herzlich willkommen. So geschehen am Samstagnachmittag, als weit mehr als zweihundert interessierte Bürgerinnen und Bürger, darunter zahlreiche Kinder, die Jahreshauptübung der Meckenbeurer Wehr verfolgten.

Die notwendigen Informationen bekamen die Zuschauer dabei von Herbert Wiechert. Interesse am Feuerwehrgeschehen zeigten auch Gemeinderäte aller vier Fraktionen sowie Mitglieder der Alterswehr.

Alle Feuerwehrkräfte und Fahrzeuge rücken aus

Übungsszenario war ein Brand in der Schreinerei Hager. Aufgrund eines technischen Defektes an einer Holzbearbeitungsmaschine entsteht im Spänesilo ein Feuer, welches sich rasch ausbreitet. Drei Mitarbeiter, die einen Löschversuch unternehmen, gelten als vermisst. Aufgrund allgemeiner Hektik kommt es an der Holztrocknungsanlage zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Helfer durch einen umstürzenden Holzstapel eingeklemmt wird und so in akute Lebensgefahr gerät.

Bei der Feuerwehr wird Vollalarm ausgelöst: Es rücken die Einsatzkräfte beider Abteilungen mit allen verfügbaren Fahrzeugen, vom Einsatzleitwagen bis zur Drehleiter, an. Inspiziert wurde die Übung vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dagobert Heß, Kommandant Stefan Amann, dem Leiter des Polizeipostens Meckenbeuren, Volker Hartel, sowie Bürgermeister Georg Schellinger.

Nicht alles läuft nach Drehbuch

Bei der Nachbesprechung in der Werkhalle der Schreinerei bewertete Kommandant Stefan Amann die Übung „als im Großen und Ganzen gelungen“. Nicht alles sei genau nach Drehbuch gelaufen, doch Schwachstellen aufzudecken und aufzuarbeiten, sei ja das Ziel solcher Übungen. Amann dankte seinen Kameraden wie auch dem DRK-Rettungsdienst Tettnang für ihren vorbildlichen Einsatz.

Sehr gute Teamarbeit

Die Jahresübung sei eine enorme Herausforderung gewesen und er könne die gute Leistungsfähigkeit der Meckenbeurer Feuerwehr ohne wenn und aber bestätigen, zeigte sich auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Dagobert Heß bei der Manöverkritik mehr als zufrieden. Die Prioritäten bei der Menschenrettung einerseits und der Verhinderung der Brandausweitung seien richtig gesetzt worden. Auch sei eine sehr gute Teamarbeit mit den Kameraden wie auch dem Rettungsdienst sichtbar geworden.

Die Hauptübung hat gezeigt, wie leistungsfähig unsere Feuerwehr ist. Georg Schellinger

Heß fand es toll, dass auch die Feuerwehrjugend mit in die Übung einbezogen worden sei. „Die Hauptübung hat gezeigt, wie leistungsfähig unsere Feuerwehr ist und dass sich die Bürgerschaft auf sie verlassen kann“, sagte Bürgermeister Georg Schellinger. Sein Dank galt neben den an der Übung Beteiligten auch der Familie Hager dafür, dass sie die Übung auf ihrem Betriebsgelände ermöglicht hätten.