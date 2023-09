Eine Marktlücke, ein flauschiger Neufundländer und eine überzeugende Produktvorstellung — trotzdem hat es am Ende dann doch nicht für einen Deal gereicht. Der Meckenbeurer Christian Scaletta war am Montagabend mit seinem Eis für Hunde bei der Vox–Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ mit dabei. Von den Unternehmern in der Jury wollte sich jedoch niemand überzeugen lassen, in Scalettas Bello–Eis zu investieren.

Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits im Februar statt. Die sogenannten Löwen, die möglichen Investoren für die innovativen Produkte der Kandidatinnen und Kandidaten, durfte der Meckenbeurer erst sehen, als er selbst im Studio stand.

„Dann öffnet sich die Türe und man steht auf einmal vor den Leuten, die man aus dem Fernsehen kennt“, erzählt Christian Scaletta. Das Ziel der Gründer–Show ist es, die Löwen von sich und seiner Idee zu überzeugen, sodass diese investieren.

Neufundländer Fly ist beim Pitch für das Bello-Eis mit dabei, aber auch die Investoren dürfen mal kosten, schließlich ist das Hunde-Eis auch für Menschen bedenkenlos genießbar. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Homestory in Konstanz gedreht

Für den Einspieler zur Vorstellung der Kandidaten besuchte das Fernsehteam Christian Scaletta erst vor rund vier Wochen am Bodensee, gedreht wurde in Konstanz. Gleich als zweiter Kandidat durfte er sich dann in der Sendung vor die Löwen wagen.

Aus einem kleinen Eiswagen heraus servierte er Bello–Eis — zunächst an Fly, einen flauschigen Neufundländer, den er extra für die Sendung von Bekannten aus dem Raum Köln, wo die Aufzeichnung stattfand, als tierische Unterstützung ausgeliehen hatte.

Fly fand die Live–Verkostung prima und hatte das Eis in kürzester Zeit verputzt.„Könnten wir das theoretisch auch essen?“, kam die Frage aus der Jury, die Scaletta bejahte und auch den Löwen eine Runde Bello–Eis spendierte. Das Angebot, das Christian Scaletta den Investoren machte, lautete 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Damit wollte er das Eis in den Einzelhandel bringen, sodass Kunden nicht nur im Sommer in der Eisdiele zugreifen können.

Was die Investoren kritisiert haben

Doch genau darin sahen die Löwen eher kein Potenzial für das Produkt — auch wenn sie grundsätzlich alle angetan waren von Bello–Eis. „Wir würden das in der Eisdiele auf jeden Fall kaufen“, sagte Carsten Maschmeyer.

Er sei jedoch der Meinung, dass die Leute im Supermarkt nicht für ihren Hund einkaufen und sah „unsexy Vertriebschancen“ für das Hundeeis. Er gab Christian Scaletta jedoch den Tipp mit auf den Weg, mal mit einem großen Eishersteller in Kontakt zu treten.

Es war schon ein komisches Gefühl, mich im Fernsehen zu sehen, Christian Scaletta

Auch Nils Glagau sah „keine Chance in der Tiefkühltruhe“ für Bello–Eis und begründete damit seinen Ausstieg. Ähnlich äußerte sich auch Dagmar Wöhrl, für die das Eis eher ein saisonales Produkt und keine Geschäftsidee für den Winter sei.

Tillman Schulz äußerte Bedenken, dass das Produkt kopierbar sei und man kostenmäßig schnell nicht mehr mithalten könne, wenn erstmal ein großer Hersteller auf die Idee aufspringe.

Janna Ensthaler meinte, dass Scaletta doch im Grunde schon alleine auf einem guten Weg sei und das Eis einfach nach und nach in immer mehr Eisdielen bringen solle. Genau das hat der Meckenbeurer auch vor. Dass es am Ende nicht für einen Deal gereicht hat, sei natürlich schade, doch unterkriegen lasse er sich davon nicht, sagt er am Tag nach der Ausstrahlung.

Pitch dauerte in Wirklichkeit viel länger

Die Sendung hat er am Montagabend zuhause mit seiner Familie geschaut. „Es war schon ein komisches Gefühl, mich im Fernsehen zu sehen“, meint er. Er sei jedoch froh, dabei gewesen zu sein, denn das Ganze sei eine tolle Erfahrung gewesen. Der Pitch, der im Fernsehen auf ein paar Minuten zusammengeschnitten wurde, habe in Wirklichkeit viel länger gedauert. „Ich war etwa eineinhalb Stunden da drin“, berichtet er.

Am Set habe jedoch eine „super Atmosphäre“ geherrscht, alle seien sehr professionelle gewesen. „Einen ganzen Tag im Studio zu verbringen, war jedoch auch anstrengend — ich war fix und fertig am Abend“, sagt er und lacht.