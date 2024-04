Ein stolzes Ergebnis beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert kann die Musikschule Meckenbeuren vorweisen. Es hat bei allen Teilnehmern gut geklappt, was vorher über mehrere Monate hinweg mit den Lehrern der Musikschule, Claus Furchtner und Jörg Scheide, einstudiert wurde.

Ein „Heimspiel“ hatten die Schlagzeuger, da der Landeswettbewerb in diesem Jahr wieder einmal in Meckenbeuren stattfand und somit eine weite Anfahrt entfiel. Anders dagegen Johannes Keckeisen, der sein Programm in Offenburg spielte.

Das waren die Ergebnisse in den einzelnen Gruppen

Mit 23 Punkten landeten Johannes Gessler, Finn Spinnenhirn, Elia Peter Probst (Lehrer Claus Furchtner) in der Altersgruppe 4 auf dem ersten Platz und werden zum Bundeswettbewerb weitergeleitet. Gleiches gilt für Jonathan Stoppel und Simon Ege (Altersgruppe 3, 23 Punkte, ebenfalls 1. Preis mit Weiterleitung) sowie Samuel Graf und Moritz Krzemien (Altersgruppe 3, 25 Punkte, ebenfalls 1. Preis mit Weiterleitung).

In der Kategorie Tenorhorn war Johannes Keckeisen in der Altersgruppe 2 am Start. Sein Lehrer ist Jörg Scheide, die Klavierbegleitung übernahm Andrea Ringendahl. Mit 23 Punkten war es auch für ihn ein 1. Preis - allerdings ist in dieser jüngsten Altersgruppe eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb nicht vorgesehen.

Fest steht, wann und wo dieser stattfindet: Der Bundeswettbewerb Jugend musiziert geht Mitte Mai in Lübeck über die Bühne.