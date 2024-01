Meckenbeurer BUS will gutes Miteinander, aber auch „stachelig“ bleiben

Die Kommunalwahl rückt näher, die Parteien, Vereinigungen und Gruppierungen haben sowohl den 9. Juni als Wahltermin im Auge als auch die Fristen zuvor. Wahlvorschläge lassen sich nämlich einreichen ab dem ersten Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung, die am 1. Februar erfolgen soll. Die Einreichungsfrist endet am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr. Ein Ausblick samt Zwischenstand bei der Suche nach möglichen Kandidaten und Kandidatinnen traf nun als Pressebericht der BUS ein, der Bürgerliste für Umwelt und Soziales.

Interesse ist groß: 15 Kandidaten schon gefunden

Interessierte, Unterstützer und Fraktionsmitglieder hatten sich demnach jüngst zu einem Gespräch eingefunden, bei dem das Kennenlernen und die Erarbeitung zukünftiger Ziele im Mittelpunkt standen. Das Quintett aus der Fraktion war dem Pressebericht zufolge erfreut darüber, „dass trotz Verhinderung einiger Kandidatinnen und Kandidaten das Interesse groß und der Veranstaltungsraum gut gefüllt war“.

Das sieht Annette Mayer als größte Errungenschaft an

Nach einer kurzen Einführung zur Historie der BUS-Fraktion (seit 1999 mit diesem Status) stellte Annette Mayer als Fraktionsvorsitzende die wichtigsten Eckpunkte dessen vor, was in den vergangenen fünf Jahren Gemeinderatsarbeit erreicht worden sei. „Herausragend ist sicher die neu geschaffene Stelle für Bürgerengagement, die im Oktober 2023 besetzt wurde“, heißt es. Zudem schreibt sich die BUS-Fraktion unter anderem auch das jährliche Haushaltsbudget von 100.000 Euro für PV-Anlagen auf öffentlichen Einrichtungen auf ihre Fahnen.

Dafür steht der Kaktus - und von ihr stammt er

Anschließend wurden fünf Themenbereiche vorgestellt, die es zu diskutieren und mit Punkten zu priorisieren galt. Spitzenreiter wurde im Themenblock „Verwaltung/ Transparenz/Haushalt“ die „Ausschreibungen/Vergaberichtlinien unter Berücksichtigung ökologischer und ethischer Aspekte“. In der Rubrik „Mobilität“ liegt die „Verbesserung ÖPNV“ ganz vorn. Auch die „Ganztagesbetreuung an Grundschulen“ versammelte viele Punkte auf sich. Beim Thema „Wohnen/Infrastruktur/städtebauliche Gestaltung“ priorisierten die Anwesenden die „Doppelte Innenentwicklung“, was so viel heißt, wie: Gleichzeitiges Mitdenken von Wohn- und Naturraum. Der Top-Punkt beim Thema „Landschaft/Ökologie/Klima war die „Kommunale Wärmeplanung/Nahwärmestrategie/PV Strategie.

An diesem Tag wird nominiert

Annette Mayer und Katja Fleschhut fassten zum Schluss zusammen: „Wir wollen Klimaneutralität bis 2040 gemäß dem Klimaleitbild der Gemeinde sowie den Ausbau und die Sicherung der Lebensqualität in allen Ortsteilen von Meckenbeuren. Und wir wollen weiterhin ein gutes Miteinander im Gremium, aber auch stachelig bleiben. So wie der Kaktus, den uns Dr. Ursula Herold-Schmidt vor fünf Jahren als Symbol für die BUS übergeben hat.“

Die BUS Gemeinderätinnen und -räte warben weiterhin für engagierte Bürgerinnen und Bürger auf der Wahlliste. 15 Kandidatinnen und Kandidaten haben bisher zugesagt. Ziel ist es, die Liste mit 22 Plätzen voll zu bekommen. Bis zur Nominierungsversammlung am 1. Februar können sich Interessierte noch bewerben. Weitere Informationen: www.bus-meckenbeuren.de