140 Kinder und Jugendliche sind bis Dreikönig im Bereich der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren unterwegs, um als Sternsinger die Weihnachtsbotschaft in die Häuser zu tragen und um Spenden für Kinder in Amazonien zu bitten.

Entsprechend der Jahreslosung „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“ wurden die Sternsinger nach einen von der Jugendband mitgestalteten Gottesdienst ausgesandt.

Nachdenken über das Thema Verzicht

Symbolhaft brachten die Könige aus den drei Gemeinden Geschenke zum Altar, die allesamt auf das Thema Umgang mit Gottes Schöpfung abgestimmt waren.

Die außergewöhnlichste Gabe dabei, nämlich „Nichts“, sei symbolhaft besonders wertvoll, so Pfarrer Josef Scherer: „Es lässt uns nachdenken, was wir alle tagtäglich durch Verzicht und nachhaltiges Handeln für unsere Umwelt und so auch für die Kinder in Amazonien tun können. Dies verbindet und mit Gottes Schöpfung und allen Menschen auf der Welt“.

Größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder

Gleichermaßen engagiert wie motiviert sind die Kinder und Jugendlichen nun in Meckenbeuren, Kehlen und Brochenzell unterwegs und hoffen auf großzügige Spenden für die Aktion Sternsinger, der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder.