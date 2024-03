Langsam wird es eng. „Ein zusätzlicher Unterrichtsraum wäre schön“, findet Musikschulleiter Jörg Scheide. 245 Unterrichtsstunden pro Woche wurden 2023 erteilt, 305 Schüler plus 87 Kinder in der musikalischen Früherziehung und 16 Ensembles mussten auf die Räume der Musikschule verteilt werden.

Tendenz steigend: Am 1. Januar 2024 waren 318 Schüler und Schülerinnen für den Instrumentalunterricht eingetragen, wie Scheide in seinem Jahresbericht vor dem Verwaltungsausschuss mitteilte. Jeweils 71 Schülerinnen und Schüler erhalten Einzel- oder Gruppenunterricht für ein Blechblasinstrument oder ein Streich- oder Zupfinstrument. 128 Schüler erlernen Holzblasinstrumente und 56 Schüler üben auf Tasteninstrumenten wie dem Klavier oder dem Akkordeon.

Veränderungen bei den Lehrern

Bei den Blechblasinstrumenten hat Scheide bei den Zahlen, die er vor dem Verwaltungsausschuss präsentiert, auch die zahlenmäßig starke Schlagzeugklasse von Claus Furchtner mitgezählt. Furchtner und Scheide sind die einzigen Vollzeitlehrkräfte an der Musikschule. Alle anderen Lehrer arbeiten in Teilzeit.

Beim Lehrerkollegium der Musikschule hat sich, wie Scheide berichtet, einiges getan. Richard Nickel, der Querflöte, Saxophon und Klarinette unterrichtete, ist ebenso ausgeschieden wie Klarinettenlehrerin und Orchesterleiterin Johanne Clavet und Elisabeth Merk bei der Früherziehung. Neu angefangen haben dafür Saxophon-Lehrerin Simone Ehinger und Klarinettenlehrer Ulrich Hegele, Katharina Heim unterrichtet Querflöte und Monika Varga ist neu bei der Früherziehung und im Musikgarten eingestiegen.

Unterrichtsstunden konzentrieren sich zeitlich

Steigend ist so Scheide auch die Zahl derjenigen, die als Erwachsene ein Instrument erlernen möchten. Auf wenig Resonanz stieß dagegen ein Kurs für Senioren. Erwachsene haben manchmal auch am Vormittag Zeit. Der Unterricht für Schüler und Schülerinnen konzentriere sich dagegen auf die Nachmittagsstunden, erläutert Scheide auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung das Raumproblem noch einmal genauer. Lehrerkapazitäten, Schülerwünsche und vorhandene Räume zu koordinieren sei dann nicht so einfach.

Vor 20 Jahren wurde die Musikschule umgebaut. Ehemaliges Schulhaus und ehemaliges Lehrerwohnhaus wurden zur heutigen Musikschule verbunden. Doch in Spitzenzeiten gibt es inzwischen trotzdem zu wenig Unterrichtsräume. Die Unfallkasse Baden-Württemberg habe ausdrücklich festgestellt, dass die Fluchtwege im Gebäude frei bleiben müssten, betont Scheide.

Scheide: „Wir brauchen einen Unterrichtsraum“

Um einen zusätzlichen Unterrichtsraum zu schaffen, hatte Scheide - wie er sagt, schon seit sieben Jahren - beantragt, auch das Badezimmer in der ehemaligen Lehrerwohnung zu einem Übungsraum umzubauen. Mit den Arbeiten wurde auch begonnen. Badewanne und WC seien entfernt worden, doch dann habe die Gemeinde den Umbau eingestellt und den Raum als Abstellraum deklariert. „Wir brauchen einen Unterrichtsraum keinen Abstellraum,“ stellt Scheide klar.

„Wir haben einige Maßnahmen aus dem Haushalt streichen müssen,“ räumte Bürgermeister Georg Schellinger in der Sitzung ein. Gemeinderätin Katja Fleschhut wunderte sich, warum Scheide sich mit diesem Problem nicht im Vorfeld an die Verwaltung gewandt habe. Wenn die Verwaltung ein offenes Ohr gehabt hätte, sei es nicht nötig gewesen, im Verwaltungsausschuss darüber zu sprechen, reagierte Scheide auf diese Wortmeldung „Wir klären das“, beendete Schellinger die Diskussion.