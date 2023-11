Vielfältiges Material, Zeit, genügend Fachkräfte und ansprechende Räume ‐ das sind die Rahmenbedingungen, damit Bildung im Kindergarten gelingt. Stephanie Vollmer, Leiterin der neuen Kita an der Schussen in Meckenbeuren, erläuterte stellvertretend das pädagogische Konzept an den Kitas in Meckenbeuren im Verwaltungsausschuss.

Die Kindergärten in Meckenbeuren haben 2023 ein Schutzkonzept zur Gewaltprävention erstellt. Sie präsentieren sich demnächst auf neu erstellten Internetseiten. In Langenreute wurde eine neue Waldkita eröffnet.

Diese Höhepunkte des Kindergartenjahres zählte Stephanie Vollmer in ihrem Bericht über das Kindergartenjahr 2023 vor dem Verwaltungsausschuss auf. Ausführlich erläuterte sie den Stand des gemeinsamen pädagogischen Leitbildes, das die kommunalen Kindergärten in diesem Jahr entwickelt haben.

Obstsalat als pädagogisches Konzept

Vollmer erläuterte anhand von Beispelen und Bildern die verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsfelder. Grundlage für die Entwicklung eines positiven Körpergefühls könne zum Beispiel ein Bad in bunten Herbstblättern, die gemeinsame Zubereitung eines Obstsalates, toben und turnen mit Matten oder das Raufen und Rangeln nach bestimmten Regeln im Rahmen des „Mutiger Projektes“ sein.

Bei der Entwicklung der Sinne würden Neugier und Faszination eine große Rolle spielen, erläuterte Vollmer. Sinneserlebnisse durch anregende Materialien, zum Beispiel ein barfuß erkundeter Sinnerlebnispfad, können hier helfen. Die sprachliche Entwicklung könne durch Vorlesen und mit sprachlichem Austausch zwischen den Kindern und ihren Erziehern wie bei der Kinderkonferenz gefördert werden.

Auch beim Frühstück gebe es viele Gelegenheiten, miteinander zu reden. „Sprachvermögen und Sprachverständnis ist Voraussetzung für Bildung“, betonte Vollmer die Bedeutung dieses Bereiches. „Kinder denken in Bildern“, erklärte sie weiter. Ein Ozeanriese lässt sich, wie Vollmer anhand von Bildern zeigte, mit Legosteinen oder Bausteinen plastisch nachbauen.

Denkanstöße durch Kastanien oder Kusnt

Das sei ebenso ein Denkanstoß wie das Erfassen von Mengen mit Kastanien. Beim Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl nannte Vollmer zum Beispiel Rollenspiele als wichtigen Baustein, um den Umgang miteinander zu erlenen. Dabei könne der Raum als eine Art dritter Erzieher genutzt werden.

Als Beispiele für das Entwicklungsfeld Sinn, Werte und Religion nannte Vollmer den Besuch von zwei Schildkröten im Kindergarten, also den Umgang mit anderen Lebewesen, das gemeinsame Gärtnern oder das Kunstprojekt über Frieda Kahlo (mexikanische Künstlerin). Über dieses Projekt zeigte sich Gemeinderat Peter Banholzer (FW) überrascht.

Vollmer erläuterte, dass die krassen Ansichten der Künstlerin den Kindern in abgeschwächter Form präsentiert worden seien. „Haben die einzelnen Kindergärten Schwerpunkte?“, wollte Ingrid Sauter (SPD) wissen. Im Kinderhaus und an der Schussen spiele der Begriff Partizipation eine große Rolle, erläuterte Vollmer. Im Kindergarten Lochbrücke spiele die musikalische Erziehung und in Brochenzell zum Beispiel das Thema Natur eine große Rolle.

Annette Mayer (BUS) wollte wissen, wie es um die Zusammenarbeit zwischen kommunalen und kirchlichen Kitas im Ort stehe. Sie erfuhr, dass man bei der Anmeldung und wegen der Plätze im Kontakt sei. Stephanie Vollmer dankte den Gemeinderäten in ihrem Referat für die bisherige Unterstützung. „Es bedeutet uns viel, wenn Gemeinderat und unsere Gemeinde unsere Arbeit wertschätzen und hinter uns stehen.“

Der Raum als dritter Erzieher

Die Raumgestaltung ist ein wichtiges Element der sogenannten „Reggio-Pädagogik“. Das in der italienischen Stadt Reggio Emilia entwickelte Konzept wird in Teilen auch in vielen Kindergärten in Deutschland angewandt. Der italienische Erziehungswissenschaftler Loris Malaguzzi spricht vom „Raum als dritten Erzieher“. Er nannte das jeweilige Kind seinen ersten Erzieher, der zweite Erzieher des Kindes sei sein soziales Umfeld und der dritte der Raum, in dem zum Beispiel an „sprechenden Wänden“ Bilder Fotos, Notizen und Zeichnungen den Lernprozess der Kinder dokumentieren.