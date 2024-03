„Da ist gefühlt jede Woche etwas los“, kommentiert Gemeinderat Peter Banholzer die Jahresbilanz, die Bibliotheksleiterin Judith Tinnacher am Mittwoch vor dem Verwaltungsausschuss zog.

Sieben Prozent mehr aktive Leser als 2022 verzeichnet die Gemeindebücherei - alos solche, die mindestens einmal im Jahr in die Bücherei kommen. Mit 253 Neuanmeldungen wächst die Zahl der Leser auf 1287. Das ist fast so viel wie vor Corona. 25.731 Besucher zählte die Bücherei im Rathaus insgesamt im vergangenen Jahr.

Greggs Tagebücher als „Dauerbrenner“

Die beliebtesten Medien waren das Toni „Zogg“. Bei Kindern stehen immer noch Greggs Tagebücher ganz oben auf der Hitliste. Spitzenreiter bei den Büchern für Erwachsene war Helga Schuberts Buch „Der heutige Tag“.

Willkommen in der Gemeindebücherei -- die Buchstaben grüßen aus der Corona-Zeit. Der Gruß als solcher ist unverändert gültig. (Foto: Roland Weiß )

Zunahmen gibt es vor allem bei den Sachbüchern für Erwachsene. Judith Tinnacher führt das darauf zurück, dass sich das Bibliotheksteam bei den Neuanschaffungen konsequent an den Leserwünschen orientiert. „In einem Kochbuch wird gern geblättert“, schildert Tinnacher. Aber auch Bücher zu Medizin und Psychologie sind beliebt. Andererseits werden Bücher, die fünf Jahre nicht ausgeliehen wurden, ausgemustert.

Breit vertreten: Junge Leserinnen und Leser

Weil es dem Team besonders wichtig ist, junge Menschen als Leser zu gewinnen, präsentiert Tinnacher stolz, dass 744 Leser und Leserinnen unter 18 Jahre alt sind. 48 Bilderbuchfans sind noch nicht einmal drei Jahre alt.

Von den 60 Veranstaltungen sind 54 für Kinder gewesen. Judith Tinnacher erzählt von Bilderbuchkino, Bücherwürmchen, Vorleseaktionen und Kamishibai-Erzähltheater. Autorenlesungen, ein Theater für Grundschüler, Das selbstorganisierte Grüffelo-Theater des Teams und viele Klassenbesuche sollen Schüler in die Bücherei locken.

1600 Besucher sind eine „Hausnummer“

Aber auch die Veranstaltungen für Erwachsene waren gut besucht. Zur HerbstLeser-Veranstaltung der literarischen Vereinigung Signatur mit Ingrid Koch, Roswitha Stump und Wolfgang March kamen 75 Menschen in die Bücherei. „Es war rappelvoll,“ erzählt Judith Tinnacher. Aber auch DIY-Workshops und die Weihnachtsaktionen stehen bei den Lesern hoch im Kurs. Knapp 1600 Menschen kamen insgesamt zu Veranstaltungen in die Bücherei ins Rathaus.

Dringend benötigt: Neue Stühle für Veranstaltungen

Ein voller Erfolg war auch der Spieleabend, bei dem die Jugendlichen aus dem Jugendcafé mithalfen. Für Veranstaltungen soll jetzt der kleine Zwischenraum zwischen Rathausfoyer und Bücherei umgestaltet werden.

Im vergangenen Jahr wurden die Stühle aus Kostengründen gestrichen Bürgermeister Georg Schellinger

„Wir bräuchten ganz dringend ein paar neue Stühle für Veranstaltungen“, wandte sich Tinnacher mit einer Bitte an die Gemeinderäte im Verwaltungsausschuss. „Im vergangenen Jahr wurden die Stühle aus Kostengründen gestrichen“, räumte Bürgermeister Georg Schellinger ein. Gemeinderat Manfred Deutelmoser findet, dass an Kultur zuletzt gespart werden sollte. Mit den vielen Veranstaltungen sei ja auch ein Bildungsauftrag verbunden, so der Tenor im Verwaltungsausschuss.

Was Peter Banholzer ärgert

Die Bibliothek hat aber noch einen ganz anderen Kreis von treuen Fans. Rund 70 Leser nutzen ausschließlich die Onleihe, schätzt Judith Tinnacher. „Ich bin einer der 70 Onleihe Leser“, bekennt Gemeinderat Peter Banholzer. Es sei einfach schön, sich seine Lektüre ganz gemütlich daheim auf dem Sofa auszusuchen. Nur, dass manchmal das ausgesuchte Buch dann doch schon weg war, wenn er auf „ausleihen“ drückt, ärgert den Rat der Freien Wähler etwas.